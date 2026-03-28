جزییات حمله پهپادی به واحد مسکونی در زنجان؛ دانش آموز ۱۱ ساله شهید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صادقی، با تشریح ابعاد حمله کور پهبادی بامداد امروز؛ گفت: حوالی ساعت ۱۲:۳۰ شب گذشته یکی از منازل مسکونی در این شهر هدف حمله پهپادی دشمن آمریکایی-صهیونیستی قرار گرفت که در نتیجه آن، ۱۸ نفر از هم وطنان مصدوم و شهید شدند.

وی افزود: در لحظات اولیه حادثه، عوامل اورژانس و هلال احمر و تیم های واکنش سریع ۵ نفر از شهدا را از زیر آوار خارج کردند. ۱۳ نفر دیگر از مصدومین در ادامه عملیات به بیمارستان منتقل شدند که ۱۱ نفر از مصدومین در اورژانس بصورت سرپایی مداوا شدند و دو نفر دیگر نیز در بیمارستان بستری می باشند

صادقی با اشاره به ابعاد انسانی این حادثه تشریح کرد: در حمله پهبادی به یک واحد آپارتمانی، ۵ نفر شهید شدند که از این ۵ نفر دو زن، یک دختر بچه ۱۱ ساله و دو مرد می باشند که این شهادت های مظلومانه، از تلخ‌ترین بخش‌های این حادثه به شمار می‌رود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان خاطرنشان کرد: این حادثه نشان داد ادعاهای دشمن مبنی بر عدم هدف‌گیری مناطق مسکونی، بی‌ اساس است و در عمل، مردم عادی نیز هدف حملات قرار می‌گیرند.