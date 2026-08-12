صلح امام حسن(ع) به معنای رها کردن میدان مبارزه نبود

حجت‌الاسلام مسعود غفوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مظلومیت امام حسن مجتبی(ع) مظلومیتی پیچیده و عمیق بود که تنها به فشارهای سیاسی و تبلیغاتی محدود نمی‌شد، بلکه مخالفت‌های درونی و عملکرد برخی افراد نیز بر آن افزوده شد.

وی با اشاره به آیه ۱۶ سوره انفال افزود: قرآن کریم فرار از میدان نبرد را نکوهش کرده، اما دو استثنا برای آن بیان می‌کند؛ تغییر تاکتیک برای بازآرایی و پیوستن به گروهی دیگر برای مقابله با دشمن. صلح امام حسن مجتبی(ع) نیز در چنین چارچوبی قابل تحلیل است.

امام جمعه تاکستان تصریح کرد: امام حسن(ع) از سر ترس این اقدام را انجام نداد، بلکه مسیر مبارزه را تغییر داد تا در ادامه، جبهه‌ای شکل بگیرد که قیام امام حسین(ع) در کربلا به اوج آن رسید.

غفوری با اشاره به شرایط سپاه امام حسن(ع) ادامه داد: سپاه امام حسن(ع) از درون متزلزل شده بود و بخشی از مردم دیگر حاضر به پرداخت هزینه‌های مسیر علوی نبودند؛ به‌گونه‌ای که از یک سپاه حدود ۱۰۰ هزار نفری، تنها حدود ۲۰ هزار نفر در کنار امام باقی ماندند و بخش قابل توجهی از نیروها تحت تأثیر شبهات و منافع شخصی از ایشان جدا شدند.

وی با اشاره به تبلیغات درباره توانایی معاویه در تأمین امنیت گفت: برخی به امام حسن(ع) القا می‌کردند که معاویه توانسته در شام امنیت ایجاد کند و می‌تواند این امنیت را در سراسر کشور گسترش دهد، در حالی که امنیت ظاهری شام نتیجه اختناق و سرکوب صدای منتقدان بود.

امام جمعه تاکستان خاطرنشان کرد: امام حسن(ع) با اتخاذ این تدبیر اجازه داد مردم حاکمیت ظلم را به‌صورت مستقیم تجربه کنند و دریابند که حکومت باطل نه امنیت و نه رفاه واقعی برای آنان به همراه دارد.

غفوری با بیان اینکه جامعه‌ای که هزینه مقاومت را نپردازد، در نهایت در اختیار دشمن قرار می‌گیرد، اظهار کرد: تاریخ نشان داده است که بی‌تفاوتی و تنها گذاشتن جبهه حق می‌تواند زمینه‌ساز تسلط جریان باطل شود.

وی تأکید کرد: صلح امام حسن(ع) به معنای خالی کردن میدان نبود، بلکه تصمیمی بود که تداوم آن با خون امام حسین(ع) در کربلا رقم خورد و امام حسن(ع) با این اقدام زمینه‌ساز قیام عاشورا شدند.

امام جمعه تاکستان افزود: امام حسن مجتبی(ع) با کاشتن بذر بصیرت و بیداری، به مردم نشان دادند که حاکمیت باطل چه پیامدهایی دارد و همین روشنگری یکی از زمینه‌های شکل‌گیری نهضت کربلا بود.

غفوری با اشاره به نقش سه امام معصوم در شکل‌گیری و تداوم نهضت عاشورا گفت: امام حسن مجتبی(ع) رهبر زمینه‌ساز این نهضت بودند، امام حسین(ع) رهبری اجرایی و عملیاتی آن را بر عهده داشتند و امام سجاد(ع) نیز با نهادینه کردن پیام عاشورا، این نهضت را برای قرن‌ها الهام‌بخش ملت‌ها در مقابله با ظلم کردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ابعاد مظلومیت امام حسن(ع) اظهار کرد: امام حسن(ع) حتی در مسجد و در حضور مردم مورد توهین قرار می‌گرفتند و در کوچه و بازار نیز با جسارت مواجه بودند و خانه ایشان نیز که باید محل آرامش باشد، از این فشارها در امان نبود.

امام جمعه تاکستان در پایان گفت: مظلومیت امام حسن مجتبی(ع) برای همه ما عبرت است و اگر بصیرت، دوراندیشی و صبر داشته باشیم، می‌توانیم در مسیر حق گام برداریم و زمینه پیروزی جبهه حق را فراهم کنیم.