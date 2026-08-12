مرتضی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کاروان ۴۰ نفره جوانان جمعیت هلالاحمر استان گلستان با هدف حضور در چهارمین رویداد ملی «قدم به قدم در مسیر بهشت» عازم مشهد مقدس شد.
وی افزود: این رویداد ملی با حضور جوانان جمعیت هلالاحمر از استانهای مختلف کشور برگزار میشود و اعضای جوانان هلالاحمر گلستان نیز در کنار سایر جوانان، در مسیر خدمترسانی به زائران حرم مطهر امام رضا (ع) مشارکت خواهند داشت.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر گلستان با اشاره به روحیه داوطلبانه و بشردوستانه اعضای جوانان این جمعیت، گفت: حضور جوانان هلالاحمر در این رویداد، فرصتی برای تقویت فرهنگ خدمت داوطلبانه و مشارکت اجتماعی و همچنین ارائه خدمات به زائران رضوی است.
سلیمی اظهار کرد: اعضای کاروان اعزامی گلستان در طول برگزاری این رویداد، در برنامههای خدمترسانی پیشبینیشده مشارکت کرده و تلاش میکنند با بهرهگیری از توان و ظرفیت خود، نقش مؤثری در تسهیل حضور زائران و ارائه خدمات شایسته به آنان ایفا کنند.
وی خاطرنشان کرد: جوانان جمعیت هلالاحمر با تکیه بر آموزههای بشردوستانه و روحیه داوطلبی، همواره در عرصههای مختلف خدمترسانی حضور فعال دارند و اعزام این کاروان نیز در راستای تقویت همین فرهنگ و استفاده از ظرفیت جوانان در خدمت به مردم و زائران انجام شده است.
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