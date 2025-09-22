مزار شهدای دارالمومنین تهران گلباران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم غبارروبی گلزار شهدا با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های بلند شهدا و ارج نهادن به مقام شامخ رزمندگان سلحشور میهن با حضور امیر شهرابی شهردار منطقه ۱۴ تهران و با همراهی علیرضا نادعلی عضو شورای اسلامی شهر تهران همچنین خانواده شهدا برگزار شد.

علیرضا نادعلی، عضو شورای اسلامی شهر تهران در این آئین روحانی که در جوار مزار پاک شهیدان منطقه در بوستان نارنج اجرا شد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر اهمیت زنده نگه داشتن راه و مکتب شهیدان تأکید کرد.

وی اظهار داشت: برگزاری این مراسم نشان می‌دهد که راه شهدا زنده است و همه مسئولان وظیفه دارند با خدمت‌رسانی بی‌منت به مردم، ادامه‌دهنده مسیر آنان باشند. نادعلی یادآور شد: گرامیداشت یاد و خاطره شهدا در هفته دفاع مقدس، تعهدی دوباره برای عمل به وصایای آنان و توجه جدی به ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

امیر شهرابی، شهردار منطقه ۱۴ نیز ضمن خیرمقدم و قدردانی از حضور حماسی خانواده‌های شهدا بیان داشت: شهدا برای صیانت و حفظ ارزش‌ها و میهن، باارزش‌ترین هستی خود یعنی جان خویش را فدا کردند تا ما امروز در آرامش و امنیت زندگی کنیم.

وی تأکید کرد: هفته دفاع مقدس و حضور در گلزار شهدا یادآور این حقیقت است که امنیت و پیشرفت امروز ما مرهون ایثار و جانفشانی شهداست.

در پایان این آئین با شکوه، ضمن تجلیل از صبر و پایداری خانواده‌های معظم شهدا، مزار مطهر این عزیزان با نثار گل و قرائت فاتحه، غبارروبی و عطرافشانی شد و حاضران بار دیگر با آرمان‌های والای شهدا، امام شهدا و رهبر فرزانه انقلاب تجدید پیمان کردند.

یادآور می‌شود: آئین غبارروبی مزار شهدا همچنین به طور همزمان در مقبره‌های شهدای نواحی مختلف منطقه از جمله بوستان زیتون برگزار شد.