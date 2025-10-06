شهدا با ایثار خود عزت و اقتدار ایران اسلامی را ماندگار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جمال کریمی ظهر دوشنبه در مراسم غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای این شهرستان که به مناسبت هفته نیروی انتظامی برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان و تبریک این هفته به سبزپوشان فداکار انتظامی، اظهار کرد: شهدا با نثار جان خود، نه تنها از مرزهای کشور، بلکه از ارزش‌ها، آرمان‌ها و هویت اسلامی ملت ایران پاسداری کردند.

وی افزود: امنیت، استقلال و اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون ایثار و جانفشانی مردان و زنانی است که در دفاع از دین، انقلاب و وطن، از عزیزترین سرمایه خود گذشتند. جامعه‌ای که فرهنگ شهادت را زنده نگه دارد، هرگز تسلیم زور و تحریم و تهدید نخواهد شد.

ماموستا کریمی با اشاره به ضرورت زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا، تصریح کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل جوان، مهم‌ترین رسالت امروز ماست؛ چراکه شهدا با عمل خود، مفاهیمی چون غیرت، صبر، مقاومت و عزت را به معنای واقعی کلمه معنا کردند.

وی تأکید کرد: امروز همه ما باید با خدمت صادقانه، رعایت تقوا و تلاش در مسیر پیشرفت کشور، ادامه‌دهنده راه شهیدان باشیم و اجازه ندهیم آرمان‌های آنان در هیاهوی روزمرگی فراموش شود.

این روحانی اهل سنت با تبریک هفته نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: نیروهای انتظامی امروز در خط مقدم دفاع از امنیت، با همان روحیه جهادی شهدا در حال خدمت به مردم‌اند و تلاش آنان شایسته تقدیر است.

گفتنی است؛ مراسم عطرافشانی و غبارروبی گلزار شهدای بانه با حضور فرماندار شهرستان، مسئول مرکز بزرگ اسلامی بانه، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر، اعضای شورای تأمین و اداری، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران برگزار شد.