علی کشفیا در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه تیم ملی والیبال نشسته از پنجشنبه گذشته وارد اردوی آماده سازی شد، گفت: مسابقات قهرمانی جهان و انتخابی پارالمپیک ۲۰۲۸ که تیر سال آینده در هانگژو برگزار می شود، رویداد مهم پیش روی این تیم است. بر همین اساس و برای آماده سازی حضور در این رقابت ها، تیم ملی وارد اردو شد.

وی ادامه داد: تا زمان حضور در مسابقات قهرمانی جهان، اردوهای تیم ملی والیبال نشسته به صورت ماهیانه و منظم پیگیری خواهد شد تا بازیکنان با بهترین آمادگی راهی هانگژو شوند و بتوانند در همین رقابت ها، ضمن دفاع از عنوان قهرمانی، سهمیه بازی های پارالمپیک را هم قطعی کنند.

رئیس انجمن والیبال نشسته در مورد دیدارهای تدارکاتی و اردوهای مشترک پیش بینی شده برای تیم ملی اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان و اینکه «با توجه به لغو حضور در تورنمنت هلند و جام جهانی آمریکا، حضور در تورنمنت بین المللی دیگری برای ملی پوشان در نظر گرفته شده است؟»، تصریح کرد: طی یک سال آینده تورنمنتی برگزار نمی شود که بخواهیم در آن شرکت داشته باشیم یا حداقل فعلا برنامه ای ارائه نشده است اما از فدراسیون ورزش های توان یابان درخواست چند بازی تدارکاتی و اردوی مشترک را خواسته ایم.

کشفیا از اشاره به نام تیم ها و کشورهای موردنظر برای برگزاری دیدار تدارکاتی یا تشکیل اردوی مشترک امتناع کرد و گفت: با توجه به شرایط کلی که با آن مواجه هستیم، پیش بینی اردوی مشترک در داخل و خارج از کشور را کرده ایم. در قالب این اردوها، دیدار تدارکاتی هم خواهیم داشت علاوه بر این متقاضی چند دیدار دیگر هم هستیم. باید ببینیم مذاکرات و رایزنی ها با کدام کشورها به نتیجه می رسد.

وی با تاکید بر اینکه برنامه ریزی برای آماده سازی تیم ملی والیبال نشسته با هماهنگی کادر فنی صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: با درخواست خودِ کادر فنی برای پیش بینی بازی و اردوی تدارکاتی و طرح پیشنهاد آن به فدراسیون اقدام می کنیم. در تعامل کامل با سرمربی و دیگر مربیان تیم ملی هستیم و تا حد توان و امکان برای اجرای درخواست ها و برنامه های آنها تلاش می کنیم.

رئیس انجمن والیبال نشسته همچنین در مورد حضور رمضان صالحی در ترکیب کادر فنی تیم ملی گفت: صالحی از اسطوره های والیبال نشسته ایران است. دیگر وقتش بود به عنوان مربی کنار تیم باشد و به خصوص روی تربیت لیبرو که خود سال ها در آن بازی کرد و خوش درخشید، تمرکز داشته باشد. بنابراین از اردوی فعلی او را به عنوان مربی در کنار تیم قرار دادیم.