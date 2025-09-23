حق‌ پرست: خوشحالم که تا آخرین لحظه جنگیدیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون والیبال، علی حق‌پرست پس از پیروزی تیم ملی والیبال ایران در مرحله یک هشتم نهایی مقابل صربستان، اظهار داشت: از قبل می‌دانستیم که بازی سنگینی مقابل صربستان داریم. خوشبختانه آنالیز خوبی از این تیم داشتیم و خوشحالم که تا آخرین لحظه جنگیدیم و به پیروزی رسیدیم.

وی درباره عملکردش در تیم بازی امروز مقابل صربستان، گفت: من هر موقع به زمین بیایم، برای کمک به تیم تلا ش می‌کنم. یک تیم هستیم با ۱۴ بازیکن و مهم نیست که چه کسی در زمین بازی می‌کند و در مجموع خوشحال هستم که تیم ایران به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.

دریافت کننده قدرتی تیم ملی والیبال ایران درباره بازی با جمهوری چک، گفت: الان برای ریکاوری خوب حاضر می‌شویم و در بازی بعد به مصاف چک می‌رویم. تلاش می‌کنیم که در آن بازی هم فاتح میدان شویم.

تیم ملی والیبال ایران ساعت ۱۱ روز پنج شنبه سوم مهرماه در مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی مردان جهان به مصاف جمهوری چک می‌رود.