به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میرزایی اظهار کرد: ساعت شروع کاری کارکنان از اول مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۷ صبح خواهد بود.
میرزایی در ادامه تاکید کرد: جزئیات کامل ساعات کاری در ایام هفته پس از بررسی نهایی، فردا سه شنبه به صورت رسمی اعلام خواهد شد.
قزوین- معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قزوین از تغییر ساعت آغاز به کار ادارات قزوین از اول مهرماه ۱۴۰۴ خبر داد.
