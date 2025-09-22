  1. استانها
  2. قزوین
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۶

تغییر ساعت آغاز به کار ادارات قزوین از اول مهرماه ۱۴۰۴

قزوین- معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قزوین از تغییر ساعت آغاز به کار ادارات قزوین از اول مهرماه ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میرزایی اظهار کرد: ساعت شروع کاری کارکنان از اول مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۷ صبح خواهد بود.

میرزایی در ادامه تاکید کرد: جزئیات کامل ساعات کاری در ایام هفته پس از بررسی نهایی، فردا سه شنبه به صورت رسمی اعلام خواهد شد.

