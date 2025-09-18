کوروش سلیمانی هدایت تئاتر شهر را بر عهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، با برگزاری مراسم معارفه در حضور احمد حسین فتّایی مشاور اجرایی معاونت امور هنری، رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی ، سعید اسدی مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی، ضرغام خزانه‌دار انجمن هنرهای نمایشی ایران و کارکنان مجموعه، کوروش سلیمانی هدایت تئاتر شهر را به عهده گرفت.

رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درابتدای این مراسم ضمن قدردانی از تلاش های حسن جودکی که طی ماه‌های گذشته سرپرستی مجموعه تئاتر شهر را به عهده داشت، بیان کرد: آقای جودکی طی مدت زمانی که به عنوان سرپرست در مجموعه تئاتر شهر مشغول به خدمت بود، زحمات بسیار زیادی برای این مجموعه متقبل شد و تمام همت و تلاش خود را به کار گرفت تا در چرخه فعالیت‌های تئاتر شهر خدشه‌ای وارد نشود؛ فرآیندی که واقعا کار سخت و دشواری بود.

وی افزود: به طور حتم موضوع مدیریت مجموعه تئاتر شهر یکی از دغدغه‌های جدی بنده به عنوان مدیرکل هنرهای نمایشی و تمامی هنرمندان ارزنده تئاتر کشورمان بوده و هست. فرآیندی که در دوره فعالیت‌های خانم رضایی در معاونت امور هنری نیز به طور جدی پیگیری می‌شد و ایشان با تلاشی کم نظیر، موضوعات مرتبط با این مجموعه را پیگیری می‌کرد مسیری که جا دارد قدردانی ویژه ای به جهت این پیگیری‌ها و تلاش‌ها داشته باشم.

مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تشکر از توجه ویژه سرپرست جدید معاونت امور هنری در امور مربوط به تئاتر شهر تصریح کرد: از جناب سلیمانی می‌خواهم تا در بحث‌های مختلف، چالش‌ها، راهبردها و سیاست‌های اجرایی تئاتر شهر با همه هنرمندان، کارشناسان و کارکنان تلاشگر این مجموعه ارزشمند هم افزایی و تشریک مساعی داشته باشد؛ امیدوارم به واسطه این حضور شاهد اتفاقات بسیار خوب و موثری در حوزه های محتوایی، زیرساختی و فنی مجموعه تئاتر شهر باشیم.

احمدحسین فتایی مشاور اجرایی معاونت امورهنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در ادامه این جلسه ضمن ابلاغ پیام قدردانی محمد مهدی احمدی (سرپرست جدید معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) از تلاش های کارکنان تئاتر شهر و همچنین قدردانی از تلاش های حسن جودکی در زمان سرپرستی این مجموعه توضیح داد: به آقای کوروش سلیمانی که به عنوان یکی از هنرمندان توانمند عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون به مخاطبان معرفی شده به جهت انتصاب این سمت تبریک می گویم. قطعا تئاتر شهر یکی از نمادهای هویتی کشور و یکی از مراکزی است که در خاطره جمعی هنرمندان و علاقه مندان تئاتر تا ابد باقی می ماند.

وی افزود: ما باید بپذیریم که این مراکز اعتبارات و توجه ویژه نیاز دارند. خواه ناخواه فعالیت در عرصه هنر نیازمند تقویت زیرساخت‌ها است. این مکان صرفا یک ساختمان اداری نیست، بلکه نماد هویتی و ویترین حوزه هنرهای نمایشی است. در عین حال علاوه بر نگاهی که اکنون در دولت نسبت به حفظ این مراکز حاکم است، بخشی ازدرخواست‌ها نیز می بایست به سمت مجموعه‌های دیگر از جمله شهرداری و سایر سازمان‌ها که در قالب مسئولیت اجتماعی نسبت به این مکان تعهداتی دارند، هدایت شود.

مشاور اجرایی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه بسترسازی در هنر بسیار اهمیت دارد، تصریح کرد: هنرمندان در هر شرایطی دین خود را ادا کرده‌اند. همه ما باید کمک کنیم تا پیش از هر چیز مسئله زیرساختی تئاتر شهر و سایر مکان‌های هویتی حل شود. ساختمان تئاتر شهر فرسوده است و نیاز به بازسازی دارد. ضمن اینکه در حوزه فرهنگ و هنر هرچقدر دست هنرمندان باز باشد، سرمایه‌گذاری انجام شده است. قطعا اگر هم‌صدایی سازمان‌ها به معنای واقعی رخ بدهد، اتفاقات خوبی در عرصه هنر خواهد افتاد. جناب کوروش سلیمانی هم از هنرمندان خوب و خوشنام این سرزمین است بنابراین همراهی با این هنرمند در جهت بهبود شرایط مجموعه تئاترشهر یکی از مهم ترین نکاتی است که همه باید به آن توجه ویژه داشته باشیم.

کوروش سلیمانی هم در این مراسم معارفه ضمن قدردانی از حسن جودکی (سرپرست سابق تئاتر شهر ) و سایر رؤسای این مجموعه در سال های گذشته با قرائت متنی ازدلایل پذیرش مدیریت مجموعه تئاتر شهر سخن گفت.

در متن نوشته شده از سوی سلیمانی آمده بود: «تئاتر شهر خانه پدری ما است. ما در صحنه‌ها، اتاق‌ها، پشت‌صحنه، راهروهای این خانه جوانی‌مان را به میانسالی رسانده‌ایم. با جایگاه پر اهمیت این نماد فرهنگی هنری تهران نه تنها در جان و ذهن همکاران هنرمند و تماشاگران تئاتر بلکه حتی در چشم ناظران و عابران چهارراه ولیعصر آشناییم و گذشته و حالش را خوب می‌شناسیم که خانه ما است.

وقتی از سوی عزیزان پیشنهاد خدمت در این خانه مطرح شد؛ احساس کردم در بزنگاهی حساس که این خانه به جهات مختلف و از نظر اکثریت کارشناسان دلسوز تئاتر و فرهنگ، نیازمند اصلاح جدی و طراحی میزانسنی تازه است خلاف رای صواب است که از آن سرپیچی کرده و راه خود را به سمت دیگر و کنج عافیت کج کنم. مگر می‌شود خانه پدری بابت رسیدگی و نیازی تو را صدا کند و نشنوی و کمرهمت به خدمت نبندی. نه نمی‌شود! و ناخلف باشم اگر ذره‌ای کوتاهی کنم در نگهبانی از آن و استوارتر ساختن ستون‌هایش. ستون‌هایی که در کنار شکوه، جلوه و استواری‌شان جای پنجه کشیدن‌های جاهلانه، نادرست و ناعادلانه را هم می‌توان در آن‌ها دید.

خراش‌هایی که باید بر آنها با امید و تلاش مرهم بگذاریم. تئاتر باید خدمتگزار مردم و فرهنگ شهروندان باشد و ما مسئولیم که در هر جایگاه علیرغم همه خستگی‌ها و نامرادی‌ها بهترین خدمتگزاران مردم و فرهنگ باشیم وو تئاتر شهر راهبر این تئاتر است و بهتر است بگویم، باید باشد. تئاترشهر گذشته‌ای دارد که باید ضمن قدردانی از همه مدیران و کارکنان دلسوز همه سال‌های گذشته از تجربیات شیرین و تلخ آن درس گرفت تا خوبی‌هایش مکرر شده و از بدی‌هایش پرهیز کنیم. ما نباید از این خانه پدری طلبکار باشیم و برای خودخواهی‌های‌مان پیوسته خرجش کنیم. ما باید همه با تولید کارهای با کیفیت، حرفه‌ای و فرهنگی، با مراقبت از آن و ایجاد رضایتمندی شهروندانِ علاقه‌مند به واسطه تئاترهایی که اینجا می‌بینند و حفظ آرامش فضای مطلوب تماشا کردن تئاتر به داشته‌های این مکان بیفزاییم.

ادعای نجات تئاتر شهر، ادعایی شاید جذاب و عامه‌پسند اما گزاف و ایده‌آلیستی است و من هرگز این ادعا را ندارم اما مطمئن هستم به امید خداوند و با تمام وجود می‌توانیم به اصلاح قدم به قدم آن بکوشیم و با همکاری هنرمندان و همکاران شریف و کاربلد به ویژه همکاران سخت‌کوش و پرتلاش مجموعه و پشتیبانی مسئولان این مهم قابل دسترسی است. هیچ گاه در طول زندگی پیشنهاد مدیریت را نپذیزفته‌ام چراکه معتقدم مدیر شدن نیاز به تعلق، عشق و اشراف دارد و تنها جایی که برای پذیرش آن با همان دلیل خدمت به خانه پدری لحظه‌ای درنگ نکردم، اینجاست. من به تئاترشهر تعلق و اشتیاق دارم و با آن سال‌هاست که آشنا هستم. خلاقیت، احترام، نظم و همت، اسم رمز خدمت در این خانه است. یادمان باشد حکم صادر کردن آسان است اما آنچه که دشوار است، راهبری است.»

وی پس از قرائت این متن گفت: من باید از همه مدیران گذشته تئاتر شهر تشکر کنم. هر عزیزی به امید خدمت به اینجا آمده و در حد توان خود تلاش کرده است. آخرین نفر هم حسن جودکی عزیز است که ما دوستی چندین و چندساله با هم داریم و دیگرانی که در این پنجاه سال خدمت کردند. من دست تک تک آنها را می‌بوسم. بسیاری از کارکنانی که وقتی دانشجویی بودم و اولین کارهایم را در تئاترشهر بازی می‌کردم، اکنون بازنشسته شدند و چقدر انسان‌های شریف و بزرگواری بودند که از آن‌ها نیز تشکر می‌کنم.

سلیمانی ادامه داد: عزیزانی که اکنون در مجموعه حضور دارند نیز همه از دوستان ما هستند و کسانی هستند که به اشکال مختلف چه به عنوان بازیگر چه به عنوان کارگردان یا تماشاگر همیشه از آنها انرژی گرفته‌ام. تئاترشهر جایی است که من بعد از خانه پدری خودم، در آن احساس آرامش می‌کنم. تا کنون از محبت شما بزرگواران بهره‌مند بودم و مطمئن هستم از این به بعد هم این برادر کوچک خود را تنها نمی‌گذارید. من با تکیه بر کمک شما اینجا حاضر هستم. شرایط به گونه‌ای نبود که به سادگی این کار را بپذیرم ولی من دلم به دوستان عزیزی که در این مجموعه دارم گرم بود. امیدوارم هم حال خود ما و هم حال تماشاگران خوب باشد. هیچ نعمتی بالاتر از این نیست که مردم از خدمت ما بهره‌مند شوند و بتوانیم اندکی حال آن‌ها را خوب کنیم.

در پایان مراسم، حکم سرپرستی کوروش سلیمانی با حضور مدیرکل هنرهای نمایشی، مشاور اجرایی معاون امور هنری و مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی به او تقدیم شد.

مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این بخش از برگزاری مراسم تاکید کرد: با توجه به لزوم طی شدن فرآیند اداری و بنا به ضرورت ساماندهی به مجموعه تئاتر شهر حکم ریاست اداره این مجموعه نیز به زودی به کوروش سلیمانی اعطا خواهد شد.

در متن حکم رضا مردانی به کوروش سلیمانی آمده است: «مجموعه تئاتر شهر به عنوان بزرگ‌ترین مکان اجرای نمایش کشور همواره جایگاه ویژه‌ای در تولید و اجرای آثار نمایشی داشته و یادگارهای مانایی از هنرمندی بزرگان تئاتر این سرزمین را در حافظه خود ثبت کرده است. این مجموعه هنری به واسطه حضور و فعالیت هنرمندان و گروه‌های نمایشی و مراجعه‌ مخاطبان و بهره‌مندی از آثار هنری اعتباری دوچندان گرفته و بی شک مدیریت این مکان مستلزم درایت و تدبیری هنرمندانه است. از این رو ضرورت دارد یا برنامه‌ریزی صحیح بهترین تصمیم‌ها گرفته شود.

به موجب این حکم و نظر با تعهد، تجربه و سوابق هنری جنابعالی به عنوان سرپرست مجموعه تئاترشهر منصوب می‌شوید.

امیدوارم با استعانت از خداوند متعال و بهره جستن از تجربه و همراهی تمامی همکاران تئاترشهر زمینه‌ساز فعالیت شایسته هنرمندان باشید که بدون حضور و فعالیت این عزیزان گرانمایه حوزه شریف تئاتر، عمارت زیبای تئاترشهر جز کالبدی بدون روح نخواهد بود.

سربلندی جنابعالی را در این مسئولیت از خداوند متعال خواستارم.»

براساس این گزارش در بخش پایانی مراسم با اهدای هدایایی از سوی کارکنان مجموعه تئاترشهر ، انجمن هنرهای نمایشی واهدای تندیس «ایران» معاونت امورهنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از زحمات حسن جودکی، سرپرست سابق مجموعه قدردانی شد.

کوروش سلیمانی متولد سال ۱۳۵۲ شهر کرمانشاه است که از سال ۱۳۷۰ فعالیت های تئاتری خود را در عرصه بازیگری و کارگردانی آغازکرد. وی پس از ورود به دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۶ ابتدا مدرک کارشناسی خود از رشته کارگردانی تئاتر و سپس مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته ادبیات نمایش دریافت و سپس در عرصه های حرفه ای تئاتر ، سینما و تلویزیون فعالیت خود را ادامه داد.

سلیمانی طی سی سال گذشته در چندین نمایش به عنوان کارگردان و بازیگر حضور و در چندین دوره جشنواره های مختلف تئاتر فجر، تئاتر دانشگاهی ودیگر رویدادها فعالیت مستمری داشته است. این در حالی است که حضور در عرصه های مختلف بازیگری سینما و تلویزیون، نقد و پژوهش، تدریس و داوری چندین رویداد برخی دیگر ازفعالیت های هنری وی را تشکیل می دهند.

این هنرمند در اوایل دهه نود بود که با تاسیس گروه تئاتر «بیستون» شکل مستمر آثاری چون «شکّ، یک تمثیل»، «توافق نامه»، «فرودگاه، پرواز شماره ۷۰۷»، «سکوت سفید»، «خرده نان»، «فالو می» و «ناگهان پیت حلبی» را همراه این مجموعه به صحنه آورده است. وی در کنار این فعالیت های صحنه ای و در این سالها در عرصه ی بازیگری سینما و تلویزیون، نقد، پژوهش، تدریس و ‌داوری جشنواره های متعدد تئاتری حضور فعّال داشته است.