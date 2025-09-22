اردوغان: از تمامیت ارضی سوریه حمایت می کنیم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: جامعه بین المللی باید موضع قاطع‌تری در قبال اسرائیل اتخاذ کند.

رئیس جمهور ترکیه در ادامه سخنان خود به نام مردم سوریه، اما در حمایت از رژیم جولانی گفت: منافع سوری‌ها باید در هر تصمیمی در مورد آینده سوریه در اولویت قرار گیرد. ثبات و صلح دائمی در سوریه با اعطای امتیاز به هیچ فرقه یا گروهی محقق نمی‌شود.

رجب طیب اردوغان که در دوران حکومت دولت قانونی و منتخب مردم سوریه (بشار اسد) نیروهای نظامی در خاک سوریه مستقر کرده بود، مدعی شد: ما به دفاع از اصل احترام به تمامیت ارضی و وحدت سیاسی سوریه ادامه خواهیم داد. ما با هر ابتکاری که اراده مردم سوریه را نادیده بگیرد و زمینه را برای جاه طلبی‌های جدایی طلبانه و سازمان‌های تروریستی فراهم کند، مخالفیم!