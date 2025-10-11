  1. بین الملل
نشست امنیتی میان ترکیه و سوریه در آنکارا

وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد که نشست امنیتی میان هیئت‌های ترکیه و رژیم جولانی فردا در آنکارا برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، نشستی میان ترکیه و سوریه برای بررسی همکاری‌های امنیتی و تحولات اخیر فردا یکشنبه در آنکارا برگزار خواهد شد.

وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیه‌ای درباره این نشست اعلام کرد که در این دیدار، همکاری‌های دوجانبه در زمینه امنیت و مسائل روز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بر اساس این بیانیه، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه، یاشار گولر وزیر دفاع و ابراهیم کالین رئیس سازمان اطلاعات ملی (میت) به همراه همتایان خود از رژیم جولانی در سوریه در این نشست شرکت خواهند کرد.

      از ترس نتانیاهو نمی توانند مسئولان ترکیه وارد دمشق شوند اردوغان آرزوبدل ماند آرزو داشت در مسجد آموزان نماز جماعت بخواند

