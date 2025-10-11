نشست امنیتی میان ترکیه و سوریه در آنکارا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، نشستی میان ترکیه و سوریه برای بررسی همکاری‌های امنیتی و تحولات اخیر فردا یکشنبه در آنکارا برگزار خواهد شد.

وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیه‌ای درباره این نشست اعلام کرد که در این دیدار، همکاری‌های دوجانبه در زمینه امنیت و مسائل روز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بر اساس این بیانیه، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه، یاشار گولر وزیر دفاع و ابراهیم کالین رئیس سازمان اطلاعات ملی (میت) به همراه همتایان خود از رژیم جولانی در سوریه در این نشست شرکت خواهند کرد.