به گزارش خبرنگار مهر، رحمان عموزاد، ملی‌پوش کشتی آزاد ایران و دارنده مدال طلای مسابقات جهانی، عصر دوشنبه در مراسم استقبال مردم بهشهر با اشاره به خوشحالی خود از شادی مردم گفت: خوشحالم که توانستم باعث شادی مردم شوم و امیدوارم با لطف خدا و دعای مردم سال‌های سال مدال‌آوری کنم.

وی همچنین افزود: خدا را شکر توانستم پیروز میدان باشم و باخت المپیک را جبران کنم.

مراسم استقبال از این کشتی‌گیر شاخص کشورمان در میدان شهدا بهشهر برگزار شد و با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌ها، مسئولان محلی، پیشکسوتان و جامعه ورزش همراه بود. مردم بهشهر با در دست داشتن پرچم‌های ایران و بنرهای تبریک، افتخارآفرینی این قهرمان ملی را جشن گرفتند.

همچنین مسئولان و جمعی از پیشکسوتان و مربیان کشتی در این مراسم حضور داشتند و از عموزاد تقدیر کردند.

مراسم با اجرای برنامه‌های فرهنگی، پخش سرودهای ملی و سخنان تشکرآمیز این قهرمان کشتی به پایان رسید و شور و شوق خاصی در میان حاضرین ایجاد کرد.‌

رحمان عموزاد که در سال‌های اخیر با عملکرد درخشان خود در رده‌های مختلف ملی خوش درخشیده، توانست بار دیگر پرچم ایران را در میادین بین‌المللی به اهتزاز درآورد. وی در مسابقات اخیر جهانی موفق شد در وزن ۶۵ کیلوگرم با شکست حریفان سرسخت، مدال طلای جهان را به گردن بیاویزد.