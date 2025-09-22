  1. استانها
  2. مازندران
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۱۷

رحمان عموزاد: امیدوارم سال‌ها مدال‌آوری کنم

رحمان عموزاد: امیدوارم سال‌ها مدال‌آوری کنم

بهشهر - قهرمان کشتی آزاد جهان گفت: خوشحالم که توانستم مردم را شاد کنم و امیدوارم با لطف خدا و دعای آنها سال‌های سال مدال‌آوری کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان عموزاد، ملی‌پوش کشتی آزاد ایران و دارنده مدال طلای مسابقات جهانی، عصر دوشنبه در مراسم استقبال مردم بهشهر با اشاره به خوشحالی خود از شادی مردم گفت: خوشحالم که توانستم باعث شادی مردم شوم و امیدوارم با لطف خدا و دعای مردم سال‌های سال مدال‌آوری کنم.

وی همچنین افزود: خدا را شکر توانستم پیروز میدان باشم و باخت المپیک را جبران کنم.

مراسم استقبال از این کشتی‌گیر شاخص کشورمان در میدان شهدا بهشهر برگزار شد و با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌ها، مسئولان محلی، پیشکسوتان و جامعه ورزش همراه بود. مردم بهشهر با در دست داشتن پرچم‌های ایران و بنرهای تبریک، افتخارآفرینی این قهرمان ملی را جشن گرفتند.

همچنین مسئولان و جمعی از پیشکسوتان و مربیان کشتی در این مراسم حضور داشتند و از عموزاد تقدیر کردند.

مراسم با اجرای برنامه‌های فرهنگی، پخش سرودهای ملی و سخنان تشکرآمیز این قهرمان کشتی به پایان رسید و شور و شوق خاصی در میان حاضرین ایجاد کرد.‌

رحمان عموزاد که در سال‌های اخیر با عملکرد درخشان خود در رده‌های مختلف ملی خوش درخشیده، توانست بار دیگر پرچم ایران را در میادین بین‌المللی به اهتزاز درآورد. وی در مسابقات اخیر جهانی موفق شد در وزن ۶۵ کیلوگرم با شکست حریفان سرسخت، مدال طلای جهان را به گردن بیاویزد.

کد خبر 6598331

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها