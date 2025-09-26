رحمان عموزاد: هدفم حضور در سه المپیک آینده است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان عموزاد در فینال وزن ۶۵ کیلوگرم رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان با نتیجه ۱۰ بر صفر برابر کوتارو کیوکا قهرمان المپیک از ژاپن پیروز شد و مدال طلا را بر گردن آویخت.
عموزاد با حضور در برنامه «ورزش و مردم» در واکنش به کسب این مدال اظهار کرد: یک سال تمام خون دل خوردم و دائم به این فکر بودم که چطور میتوانم جبران کنم. بسیار خوشحالم که توانستم این نتیجه را کسب کنم و از اینکه در فینال دوباره با همان حریف ژاپنی روبهرو شدم لذت بردم. بهنظرم اگر حریف دیگری بود شاید این مدال برایم اینقدر جذاب نمیشد.
وی افزود: در دیدار با کشتیگیر هندی دو سه موقعیت فنی را از دست دادم. اصولاً کشتیگیران هندی از نظر نفسگیری در طول مسابقه کم نمیآورند و همین کار را برایم سخت کرد. من همیشه از خودم انتظار بالایی دارم و دوست دارم همه مسابقات را با نتیجه ۱۰ بر صفر تمام کنم. البته حالا انتظار مردم هم از کشتی بالا رفته و این مسئولیت ما را دوچندان میکند.
عموزاد ادامه داد: این رقص شادی را برای خوشحالی مردم انجام میدهم. گاهی در فضای مجازی واکنشهایی میبینم که بعضی انتقادی است اما واقعیت این است که چندان به حاشیهها اهمیت نمیدهم و اصولاً درگیر فضای مجازی نیستم. مردم را دوست دارم و به عشق وطن میجنگم. شادی و غم همیشه نزدیکاند و ما تمام تلاشمان را میکنیم تا دل مردم عزیز کشورمان شاد شود.
وی با اشاره به سختیهای مسیر قهرمانی افزود: برای مسابقات جهانی حدود ۹ ماه در اردو بودم. در ورزش اگر هدف بزرگی داری باید از بسیاری از خوشیها بگذری تا به آن برسی؛ قطعاً سخت است اما باید انجام شود. ما بیشتر از اینکه کنار خانواده باشیم در اردو و کمپ تیم ملی هستیم و واقعاً این گروه برای من حکم خانواده دوم را دارد.
قهرمان جهان و نایب قهرمان المپیک پاریس درباره آیندهاش گفت: هدفگذاری من این است که دستکم در سه دوره المپیک دیگر حضور داشته باشم. در این مسیر به رقبا فکر نمیکنم و تمام تمرکزم روی ساختن خودم است. رقابت در سه وزن المپیکی بسیار دشوار است اما برای رسیدن به اهدافم از هیچ تلاشی کوتاهی نمیکنم. به نظرم امسال با وجود سختی رقابتها همه چیز دست به دست هم داد تا چه در کشتی فرنگی و چه در کشتی آزاد ایران مقتدرانه قهرمان شود. دبیر همیشه تأکید میکند که از او تشکر نکنیم اما واقعاً حمایتهای او و اتحادی که میان ملیپوشان و کادر فنی وجود دارد نقش مهمی در این موفقیت داشت. همچنین از خانوادهام بسیار سپاسگزارم که این دوریها را تحمل میکنند و دعای خیرشان همیشه پشت من است.
وی درباره لحظه قهرمانی تصریح کرد: حس بسیار زیبایی است وقتی پرچم کشورت بالا میرود. در آن لحظه بهشدت احساس غرور میکنی و به نظرم این بهترین حسی است که یک ایرانی میتواند تجربه کند.
عموزاد در پایان درباره علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی گفت: دبیر با تمام وجود برای کشتی کار میکند. آنطور که شنیدهام شاید روزی فقط چهار ساعت فرصت خواب داشته باشد. او بسیار وطنپرست است و ایران را دوست دارد. دبیر همیشه به ما تأکید میکند که باید بهترین زندگی را داشته باشید و واقعاً حامی ارزشمندی برای کشتی ایران است.
