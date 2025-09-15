  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۵۱

بررسی چالش‌های نیروگاه‌های خورشیدی کلید خورد

بررسی چالش‌های نیروگاه‌های خورشیدی کلید خورد

دبیر هفتمین کنفرانس ونمایشگاه نیروگاه خورشیدی از برگزاری کنفرانس ونمایشگاه نیروگاه خورشیدی و بررسی چالش های توسعه این نوع نیروگاه‌ها با حضور سرمایه‌گذاران و شرکت‌های فعال دراین عرصه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی گودرزی، دبیر هفتمین کنفرانس ونمایشگاه نیروگاه خورشیدی با بیان اینکه این کنفرانس در روزهای ۲۲ و ۲۳ مهرماه برگزار می‌شود، اظهار کرد: این کنفرانس بزرگترین گردهمایی حوزه نیروگاه‌های خورشیدی ایران است که همراه با نمایشگاه جانبی با حمایت ساتبا، توانیر؛ وزارت صمت، بورس انرژی و تشکل‌های صنفی فعال در این حوزه برگزار می‌شود.

وی با اشاره به این که بیش از ۱۵۰۰ نفر جهت حضور در این رویداد ملی ثبت نام کرده‌اند، بیان کرد: بررسی شرایط اخذ مجوز؛ راه‌های تأمین مالی نیروگاه‌ها؛ تشریح شرایط سرمایه گذاری، بررسی شرایط احداث نیروگاههای تکلیفی در بخش دولتی و صنایع؛ تأمین تجهیزات و بررسی توجیه اقتصادی نیروگاه‌های خورشیدی از جمله محورهای اصلی کنفرانس است که با حضور بخش دولتی و خصوصی ایران در دو روز کنفرانس مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه اظهار کرد: در حاشیه این کنفرانس شش کارگاه تخصصی سولار برنامه ریزی شده و در نمایشگاهی به وسعت بیش از ۱۰۰۰ مترمربع به ارائه توانمدی ها و محصولات شرکتهای فعال در این حوزه پرداخته خواهد شد.

گودرزی یاداور شد: طراحی و نصب عملی نیروگاه‌های خورشیدی مختلف، عملیات اجرائی و نصب تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی بزرگ، آشنایی با طراحی الکتریکال و حفاظت نیروگاه خورشیدی و اه طراحی نقشه‌ها و پلان‌های نیروگاه خورشیدی با PVcase از جمله محورهای کارگاه‌های تخصصی این رویداد خوهند بود.

دبیر هفتمین کنفرانس و نمایشگاه نیروگاه خورشیدی با بیان این که در این رویداد خرید و فروش در تابلوسبز بورس انرژی، محاسبه قبوض و قردادها نیز در یک کارگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اضافه کرد: براساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان، صنایعی که دیماند آن‌ها بیشتر از ۱ مگاوات است، باید ۵ درصد از مصرف برق خود را از طریق احداث نیروگاه تجدیدپذیر تامین و یا از تابلوسبز بورس، برق سبز خریداری کنند.

گودرزی تاکید کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، همه دستگاه‌های اجرایی (ماده ۵ قانون خدمات کشوری) موظف شده‌اند تأمین حداقل ۲۰ درصد برق مصرفی خود را از محل انرژی‌های تجدیدپذیر انجام دهند.

کد خبر 6590686
فاطمه امیر احمدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها