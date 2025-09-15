به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی گودرزی، دبیر هفتمین کنفرانس ونمایشگاه نیروگاه خورشیدی با بیان اینکه این کنفرانس در روزهای ۲۲ و ۲۳ مهرماه برگزار می‌شود، اظهار کرد: این کنفرانس بزرگترین گردهمایی حوزه نیروگاه‌های خورشیدی ایران است که همراه با نمایشگاه جانبی با حمایت ساتبا، توانیر؛ وزارت صمت، بورس انرژی و تشکل‌های صنفی فعال در این حوزه برگزار می‌شود.

وی با اشاره به این که بیش از ۱۵۰۰ نفر جهت حضور در این رویداد ملی ثبت نام کرده‌اند، بیان کرد: بررسی شرایط اخذ مجوز؛ راه‌های تأمین مالی نیروگاه‌ها؛ تشریح شرایط سرمایه گذاری، بررسی شرایط احداث نیروگاههای تکلیفی در بخش دولتی و صنایع؛ تأمین تجهیزات و بررسی توجیه اقتصادی نیروگاه‌های خورشیدی از جمله محورهای اصلی کنفرانس است که با حضور بخش دولتی و خصوصی ایران در دو روز کنفرانس مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه اظهار کرد: در حاشیه این کنفرانس شش کارگاه تخصصی سولار برنامه ریزی شده و در نمایشگاهی به وسعت بیش از ۱۰۰۰ مترمربع به ارائه توانمدی ها و محصولات شرکتهای فعال در این حوزه پرداخته خواهد شد.

گودرزی یاداور شد: طراحی و نصب عملی نیروگاه‌های خورشیدی مختلف، عملیات اجرائی و نصب تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی بزرگ، آشنایی با طراحی الکتریکال و حفاظت نیروگاه خورشیدی و اه طراحی نقشه‌ها و پلان‌های نیروگاه خورشیدی با PVcase از جمله محورهای کارگاه‌های تخصصی این رویداد خوهند بود.

دبیر هفتمین کنفرانس و نمایشگاه نیروگاه خورشیدی با بیان این که در این رویداد خرید و فروش در تابلوسبز بورس انرژی، محاسبه قبوض و قردادها نیز در یک کارگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اضافه کرد: براساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان، صنایعی که دیماند آن‌ها بیشتر از ۱ مگاوات است، باید ۵ درصد از مصرف برق خود را از طریق احداث نیروگاه تجدیدپذیر تامین و یا از تابلوسبز بورس، برق سبز خریداری کنند.

گودرزی تاکید کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، همه دستگاه‌های اجرایی (ماده ۵ قانون خدمات کشوری) موظف شده‌اند تأمین حداقل ۲۰ درصد برق مصرفی خود را از محل انرژی‌های تجدیدپذیر انجام دهند.