به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، حمیدرضا عظیمی قائم‌مقام سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) در آیین بهره‌برداری همزمان ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۲۰ ساختگاه در هشت استان کشور شامل البرز، اصفهان، تهران، قم، یزد، گلستان، مرکزی و سمنان که با حضور علی‌آبادی وزیر نیرو در محل ستاد وزارت نیرو برگزار شد، اظهار داشت: در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۴، همزمان با آغاز پویش ملی ایران آباد، ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های تجدیدپذیر ۱۹۶۶ مگاوات بود؛ امروز با لطف پروردگار و تلاش سرمایه‌گذاران، دستگاه‌های اجرایی و همکاران وزارت نیرو، ۱۰۰ مگاوات دیگر به این ظرفیت افزوده شد و مجموع ظرفیت تجدیدپذیر کشور از مرز ۲۲۱۶ مگاوات گذشت.

وی افزود: این نیروگاه‌ها با سرمایه‌گذاری سه هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی در قالب طرح "تولید در توزیع" و همچنین یک مجموعه نیروگاه حمایتی با حمایت نهادهای حمایتی احداث شده‌اند. با راه‌اندازی این پروژه‌ها، سالانه بیش از ۵۰ میلیون مترمکعب در مصرف گاز طبیعی صرفه‌جویی می‌شود.

عظیمی با اشاره به برنامه‌های آتی ساتبا خاطرنشان کرد: این روند پرشتاب ادامه خواهد داشت و ساتبا متعهد است در چارچوب پویش ملی ایران آباد تا پایان سال ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور را به ۷۰۰۰ مگاوات برساند؛ در ماه‌های نخست، هر هفته به‌طور میانگین حدود ۱۰۰ مگاوات به ظرفیت کشور افزوده می‌شود و در ماه‌های پایانی سال، این روند شتاب بیشتری خواهد گرفت.»

قائم‌مقام ساتبا همچنین طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را تشریح کرد و افزود: «در هفته جاری فاز نخست امحا و اسقاط الکتروموتورهای فرسوده کولرهای آبی آغاز شد؛ این اقدام بخشی از برنامه جایگزینی ۱۴۰ هزار دستگاه الکتروموتور و پمپ کولر آبی با موتورهای BLDC و پمپ‌های کم‌مصرف است که پیش‌بینی می‌شود تا پیک سال ۱۴۰۵ به میزان ۷۷ مگاوات از توان مصرفی شبکه کاهش یافته و سالانه بیش از ۱۸۸ میلیون کیلووات‌ساعت برق صرفه‌جویی شود.

وی در پایان اظهار کرد: «امروز بیش از هر زمان دیگری باور داریم که توسعه تجدیدپذیرها و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای آینده ایران است؛ از تلاش سرمایه‌گذاران، مهندسان، کارگران و پشتیبانی دولت و مردم شریف ایران سپاسگزاری می‌کنم و امیدوارم این تلاش‌ها آینده‌ای روشن و پایدار برای کشور رقم بزند.

به گزارش ساتبا، آیین بهره‌برداری ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در هشت استان کشو، ظهر امروز، سه‌شنبه، ۱۸ شهریور، با حضور عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در محل ستادی وزارت نیرو برگزار شد؛ افتتاح این میزان نیروگاه در چارچوب پویش ملی «ایران آباد» و تحقق وعده وزارت نیرو برای بهره‌برداری هفتگی ۱۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با هدف کاهش ناترازی انرژی انجام شده است. از مجموع ظرفیت یادشده، ۴۶ مگاوات با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ۵۴ مگاوات با سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی اجرا شده است؛ بخشی از این طرح‌ها در قالب پروژه‌های «تولید در توزیع» و با سرمایه‌گذاری دولتی در ۸۵۴ ساختگاه احداث شده و بخش دیگر نیز توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی پیش رفته است.