احمدی:پرداخت تسهیلات ۴۰۰میلیون تومانی برای ساخت مسکن روستایی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی احمدی، شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ساخت مسکن در روستاها به صورت مردم‌محور و با مشارکت مستقیم اهالی انجام می‌شود، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی ناپایدار، گاهی افرادی به دلایل مالی نمی‌توانند پروژه ساخت مسکن خود را در زمان مقرر به پایان برسانند.

وی افزود: بر اساس مقررات، هر فرد تنها یک بار می‌تواند از تسهیلات دولتی با نرخ قرض‌الحسنه بهره‌مند شود و امکان پرداخت دوباره تسهیلات مشابه وجود ندارد. با این حال، در استان گلستان و به ویژه در مناطق محروم مانند مراوه تپه، با رایزنی‌های انجام شده مجوز داده شده است که کسانی که قبلاً تسهیلات گرفته‌اند اما پروژه آنها نیمه‌تمام مانده، در صورت تسویه قبوض بانکی خود بتوانند مجدداً از تسهیلات بهره‌مند شوند.

احمدی تاکید کرد: امروز سقف تسهیلات قرض‌الحسنه به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و این امکان وجود دارد که افراد برای تکمیل پروژه‌های خود به بنیاد مسکن مراجعه و از تسهیلات تکمیلی ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومانی نیز بهره‌مند شوند.

معاون بنیاد مسکن گلستان درباره شرایط بازپرداخت گفت: بازپرداخت تسهیلات به صورت بلندمدت و تا ۲۰ سال امکان‌پذیر است تا مردم بتوانند پروژه‌های مسکونی خود را به صورت کامل تکمیل کنند. در صورت وجود مشکلات مالی، امکان تسویه قبوض بانکی و دریافت مجدد تسهیلات وجود دارد.

مقاوم‌سازی ۵۷ درصدی مسکن روستایی گلستان

احمدی با اشاره به روند مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی استان اظهار کرد: هم‌اکنون ۵۷ درصد واحدهای روستایی گلستان مقاوم‌سازی شده‌اند که این رقم از میانگین کشوری ۵۵ درصد بالاتر است. با این حال، هنوز حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار واحد کم‌دوام و بی‌دوام در استان وجود دارد که برنامه‌ریزی برای مقاوم‌سازی آنها ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: محدودیتی در پرداخت تسهیلات وجود ندارد و هر متقاضی می‌تواند با مراجعه به بنیاد مسکن استان نسبت به ثبت‌نام و دریافت تسهیلات اقدام کند. همچنین در صورت بروز هرگونه مشکل، پیگیری‌های لازم از سوی بنیاد مسکن صورت خواهد گرفت.