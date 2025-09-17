سه میلیون واحد مسکن روستایی در کشور نوسازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین روحانینژاد عصر چهارشنبه در جریان بازدید از پروژههای بنیاد مسکن در استان زنجان در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه هر اقدام بنیاد مسکن در کشور، نوعی محرومیتزدایی است، اظهار داشت: بنیاد مسکن مأموریت دارد پس از بروز بلایای طبیعی مانند زلزله و سیل، زندگی از دست رفته مردم را بازسازی و بازگرداند و با تلاش مضاعف، امید را برای مردم ایجاد کند. مشارکت مردم در کنار بنیاد مسکن، کلید موفقیت در این مسیر است.
وی با تأکید بر نقش این نهاد در بازسازی مناطق آسیبدیده از بلایای طبیعی، عمران و آبادانی روستاها و اجرای برنامههای گسترده مسکن محرومین، گفت: هدف اصلی بنیاد مسکن ایجاد سرپناه امن و پایدار برای همه هموطنان است.
نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به فعالیتهای بنیاد مسکن در حوزه عمران و آبادانی روستاها افزود: تاکنون بیش از سه میلیون واحد از مجموع پنج میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکن روستایی نوسازی شده است. این اقدام علاوه بر کاهش تلفات انسانی در حوادث طبیعی، موجب ارتقای کیفیت زندگی و افزایش امنیت مسکن روستایی شده است.
روحانینژاد به برنامههای بنیاد مسکن در حوزه مسکن محرومین نیز اشاره کرد و گفت: مسکن محرومین از طریق چند مسیر دنبال میشود؛ همکاری با نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد مستضعفان، ارائه کمکهای بلاعوض و تسهیلات ارزانقیمت و نظارت فنی بر اجرای پروژهها. همچنین، خیرین نیز با مشارکت در پروژهها، به رفع مشکلات اقشار کمبرخوردار کمک میکنند.
وی ادامه داد: در استان زنجان طی دو دهه گذشته هزاران واحد مسکونی برای افراد کمبرخوردار ساخته شده و پروژههای جدید نیز در دست اجراست. برای مثال، ۵۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای کوچک و روستاها با تأمین زمین از وزارت راه و شهرسازی در حال ساخت است که سهم عمده آنها برای دهکهای یک تا چهار جامعه اختصاص یافته است.
روحانی نژاد با بیان اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محرومیتزدایی و تأمین مسکن اقشار کمبرخوردار را با جدیت دنبال میکند، افزود: در این پروژهها، علاوه بر ارائه تسهیلات، مبلغی حدود ۱۵۰ میلیون تومان به صورت بلاعوض به هر خانوار پرداخت میشود تا بتوانند صاحب خانه شوند.
نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن در خصوص اهمیت مسکن برای خانوادهها گفت: سرپناه نه تنها آرامش و امنیت فراهم میکند، بلکه حرمت و شأن خانوادهها را حفظ میکند. خانوادهای که سرپناه دارد، میتواند زندگی خود را در چهارچوب منزل سامان دهد و از هرگونه آسیب اجتماعی و روانی مصون بماند. هدف ما این است که هیچ هموطنی در کشور بیسرپناه نباشد.
بنیاد مسکن استان زنجان در شاخص های مختلف بالاتر از میانگین کشوری عمل کرده است
روحانینژاد با ارزیابی عملکرد استان زنجان در حوزه مسکن روستایی و شهری افزود: استان زنجان در شاخصهایی همچون صدور اسناد، اجرای طرح هادی، مقاومسازی و نوسازی مسکن روستایی، بین پنج تا هشت درصد بالاتر از میانگین کشور عمل کرده است. این موفقیت نتیجه همکاری و همدلی مسئولان استان و مردم فهیم زنجان است.
وی افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان نهادی پیشرو در محرومیتزدایی، همچنان در کنار دولت و مردم خواهد بود و با تعریف پروژههای بزرگتر و گستردهتر، مسیر تأمین سرپناه برای همه هموطنان را هموار میکند.
