به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر پنجشنبه در بازدید از پروژه آماده سازی ۱۲۰ هکتار اراضی مسکونی در روستای لیلک تنگستان با همراهی مدیر کل بنیاد مسکن استان با اشاره به اهمیت حیاتی این اراضی در تحقق برنامههای بلندمدت شهرستان برای توسعه پایدار و ایجاد شهرها و روستاهای جدید، بر ضرورت برنامهریزی دقیق، جامع و آیندهنگر برای استفاده بهینه و حداکثری از این ظرفیت عظیم تاکید کرد.
فرماندار تنگستان افزود: رعایت اصول شهرسازی نوین، طراحی فضاهای عمومی جذاب و کاربردی، و ایجاد تنوع در انواع مسکن برای پاسخگویی به نیازهای مختلف جامعه ضروری است.
فرماندار تنگستان اظهار کرد: تأمین مسکن، نه تنها یکی از اولویتهای اصلی دولت وفاق ملی، بلکه از اساسیترین دغدغهها و نیازهای شهروندان شهرستان تنگستان است و ما به عنوان خادمین مردم، با تمام توان و ظرفیت خود از این پروژههای کلان مسکن حمایت میکنیم تا هرچه سریعتر شاهد خانهدار شدن شهروندان باشیم و در نتیجه، با ایجاد فضاهای زیستی مناسب و استاندارد، شاهد توسعه متوازن، همهجانبه و پایدار در تمامی نقاط شهرستان، از مناطق شهری تا نقاط روستایی، باشیم.
