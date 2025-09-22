کمیته سیاستگذاری توزیع شیر رایگان مدارس خوزستان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست به ریاست حمید سیلاوی، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان و با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد.
سیلاوی در این جلسه با تأکید بر اینکه توزیع عادلانه شیر سالم در مدارس از اولویتهای استان است، اظهار کرد: سیاستگذاری، برنامهریزی و رفع چالشهای اجرایی طرح توزیع شیر از وظایف اصلی این کمیته خواهد بود.
وی افزود: تعیین معیارهای ایمنی و بهداشتی، تدوین استانداردهای ملی فرآوردههای شیر سالمسازی شده و تهیه محتوای آموزشی برای خانوادهها و دانشآموزان از جمله مأموریتهای کمیته است.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری خوزستان همچنین گفت: نظارت بر فرآیند تولید، استانداردسازی و حملونقل شیر مدارس با شرایط بهداشتی مناسب و توزیع بهموقع در چارچوب اعتبارات تخصیص یافته از مصوبات این نشست بود.
سیلاوی با اشاره به نقش دستگاههای متولی یادآور شد: ادارات کل استاندارد، علوم پزشکی، جهاد کشاورزی، آموزشوپرورش و صنعت، معدن و تجارت موظفاند همکاری و نظارت مستمر بر اجرای این طرح داشته باشند.
این نشست با هدف تضمین سلامت دانشآموزان و استمرار برنامه ملی توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی برگزار و مقرر شد جلسات کارگروه بهطور منظم ادامه یابد.
