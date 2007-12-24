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۳ دی ۱۳۸۶، ۱۵:۲۴

175 هزار تن شیر رایگان در مدارس کشور توزیع می شود

ساری - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری مازندران از توزیع شیر رایگان بین مدارس سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه ظهر دوشنبه در جلسه کمیته ملی شیر مدارس ایران با اشاره به اینکه امنیت غذایی و تغذیه سالم در برنامه چهارم توسعه از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار داشت: یکی از اهداف توزیع شیر رایگان ارتقاء سلامت دانش آموزان است.

وی خاطرنشان کرد: توزیع شیر اشاعه سلامتی است و دستگاه های مجری باید با فراهم کردن تغذیه سالم برای کودکان و دانش آموزان شاخص امید به زندگی را افزایش دهند.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران با اشاره به اینکه امسال پنج هزار و 320 تن شیر رایگان در مدارس مازندران توزیع می شود، یادآور شد: این میزان شیر بین 380 هزار دانش آموز استان توزیع خواهد شد.

فرزانه با بیان اینکه در سال جاری یک میلیون و 344 هزار تن شیر رایانه ای با سرانه 4/27 کیلوگرم و شیر خانوار با 266 میلیارد تومان یارانه و 175 هزار تن شیر رایگان در قالب طرح توزیع شیر مدارس کشور توزیع می شود، ادامه داد: 129 میلیارد تومان برای اجرای این طرح در کشور هزینه می شود.

وی با اعلام اینکه تامین بهداشت و کیفیت شیر خانوار در مدارس حائز اهمیت است، تاکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل استاندارد و سازمان آموزش و پرورش در نظارت ویژه بر بهداشت و کیفیت مدارس باید همت گمارند.

کد مطلب 610253

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