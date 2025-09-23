۱۱ هزار و ۱۰۰ واحد خونی در خراسان جنوبی اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی انتقال خون خراسان جنوبی، کامبیز مهدی‌زاده با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر برای اهدای خون به مراکز خونگیری استان مراجعه کردند، افزود: از این تعداد ۱۱ هزار و ۱۰۰ نفر موفق به اهدای خون شدند.

وی با بیان اینکه از مجموع مراجعه‌کنندگان، ۱۳ هزار و ۱۱۴ نفر آقا و هزار و ۳۸۶ نفر خانم هستند، گفت: همچنین هفت هزار و ۳۶۷ اهدا کننده مستمر هستند.

به گفته مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی، سه هزار و ۱۵۰ نفر از مراجعین برای اولین بار اقدام به اهدای خون کرده و سه هزار و ۹۸۳ نفر هم باسابقه هستند.