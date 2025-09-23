پیشبرد کشاورزی هوشمند با نگاه علمی و انقلابی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی افضلی، فرمانده سپاه حضرت قمر بنیهاشم (ع)، در مراسم سلسله رویدادهای ملی تا ثریا، اظهار داشت: بالغ بر ۵۴ طرح مورد ارزیابی قرار گرفت که از میان آنها ۲۴ طرح منتخب با صاحبان ایدههای برتر معرفی شدند.
افضلی با تأکید بر اهمیت نگاه کارشناسی و علمی در توسعه کشاورزی، گفت: اگرچه موارد مطرحشده ممکن است برای شما عزیزان تکراری باشد، اما هدف ما حرکت بهسوی کشاورزی هوشمند، توسعه گلخانههای نسل جدید، بهرهبرداری از فناوریهای پس از برداشت، زیستفناوری کشاورزی، مدیریت منابع، پایداری بازار و زنجیره ارزش است.
وی با اشاره به حضور سرمایهگذاران و نخبگان علمی در این رویداد، تصریح کرد: ارائه طرحها و دفاعیات علمی نشاندهنده روحیه امید، نشاط و خدمتگزاری در شرایطی است که دشمنان با اهداف شوم خود در فضای رسانهای و مجازی به دنبال تضعیف روحیه جوانان هستند.
فرمانده سپاه حضرت قمر بنیهاشم (ع) با مرور تاریخ معاصر و جنگهای تحمیلی، خاطرنشان کرد: دشمنانی که آغازگر جنگ بودند، در روزهای ابتدایی با التماس خواستار آتشبس شدند. این نشان میدهد که ملت ایران با تکیه بر استعداد خدادادی و توانمندیهای داخلی، امروز در عرصه جهانی حرفی برای گفتن دارد.
وی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای حاضران، گفت: تمامی این نشستها و برنامهها در راستای تحقق اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران است و امیدواریم با همت جمع فرهیخته علمی و دانشگاهی، مسیر پیشرفت کشور هموارتر شود.
نظر شما