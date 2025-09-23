مقابله با سیلاب با اجرای ۲ پروژه ساماندهی رودخانه در فارسان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا زمانی صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای دو پروژه ساماندهی و لایروبی در شهرستان فارسان خبر داد و اظهار کرد: این پروژهها شامل بازسازی، لایروبی و آزادسازی تصرفات رودخانههای واقع در محدوده شهرستان فارسان و اجرای عملیات ساماندهی رودخانه خشکهرود شهرستان فارسان است.
وی تصریح کرد: با اجرای این پروژهها انتظار میرود خسارات ناشی از وقوع سیلابها بهطور قابل توجهی کاهش یافته شرایط حفاظتی و بهرهبرداری از منابع آب شهرستان فارسان بهبود یابد.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: پروژه اول با عنوان بازسازی، لایروبی و آزادسازی تصرفات رودخانههای واقع در محدوده شهرستان فارسان با مدت اجرای سه ماه و اعتبار تخصیص یافته حدود ۶ میلیارد و ۸۷ میلیون ریال و پروژه دوم با عنوان اجرای عملیات ساماندهی رودخانه خشکه رود با مدت اجرای ۳ ماه و اعتبار ۶ میلیارد و ۹۲۴ میلیون ریال اجرا شد.
