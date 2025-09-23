اسناد عادی مشمول مالیات نمی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، در سالهای اخیر، موضوع مالیات بر انواع اسناد و معاملات در کشور بارها محل بحث بوده است. «اسناد عادی» یا همان اسناد منگولهدار، به دلیل کاربرد گسترده در معاملات بسیاری از املاک، زمینها و برخی قراردادهای غیررسمی، همواره در مرکز توجه فعالان اقتصادی و حقوقی قرار داشتهاند. برخی گمانهزنیها درباره مشمولیت این اسناد در پرداخت مالیات، باعث طرح پرسشهایی در رسانهها و میان مودیان شده است.
در همین رابطه مهدی موحدی بک نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که آیا اسناد عادی (منگوله دار) مشمول مالیات میشوند یا خیر؟ گفت: هیچ حکم قانونی ای پیرامون این موضوع نداریم که اسناد عادی (منگوله دار) مشمول مالیات باشند.
