  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۷

اسناد عادی مشمول مالیات نمی شوند

اسناد عادی مشمول مالیات نمی شوند

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: هیچ حکم قانونی مبنی بر اینکه اسناد عادی مشمول مالیات شوند، وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌های اخیر، موضوع مالیات بر انواع اسناد و معاملات در کشور بارها محل بحث بوده است. «اسناد عادی» یا همان اسناد منگوله‌دار، به دلیل کاربرد گسترده در معاملات بسیاری از املاک، زمین‌ها و برخی قراردادهای غیررسمی، همواره در مرکز توجه فعالان اقتصادی و حقوقی قرار داشته‌اند. برخی گمانه‌زنی‌ها درباره مشمولیت این اسناد در پرداخت مالیات، باعث طرح پرسش‌هایی در رسانه‌ها و میان مودیان شده است.

در همین رابطه مهدی موحدی بک نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که آیا اسناد عادی (منگوله دار) مشمول مالیات می‌شوند یا خیر؟ گفت: هیچ حکم قانونی ای پیرامون این موضوع نداریم که اسناد عادی (منگوله دار) مشمول مالیات باشند.

کد خبر 6598979
طیبه بیات

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها