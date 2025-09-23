  1. استانها
  2. اصفهان
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۶

اختصاص ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار سرانه آموزشی به مدارس گلپایگان

گلپایگان -رئیس اداره بودجه و تأمین منابع مالی آموزش و پرورش استان گفت: ۶۰۰ میلیون تومان به مدارس گلپایگان اختصاص یافته و سرانه آموزشی مدارس استان چهار برابر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نادی پیش از ظهر سه شنبه در جشن آغاز سال تحصیلی با اشاره به شروع سال تحصیلی جدید و افزایش سرانه مدارس اظهار کرد: سرانه آموزشی مدارس نسبت به سال تحصیلی گذشته حدود چهار برابر افزایش یافته و میانگین سرانه هر آموزشگاه در سطح استان به ۹ میلیون تومان رسیده است.

وی افزود: این مبالغ با توجه به دوره تحصیلی و تعداد دانش‌آموزان میان مدارس توزیع می‌شود و مرحله نخست آن طی روزهای ابتدایی هفته آینده در اختیار مدارس و دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت.

نادی با بیان اینکه رقم اختصاص یافته برای شهرستان گلپایگان در این مرحله حدود ۶۰۰ میلیون تومان است، گفت: بخشی از این اعتبارات به صورت استانی و بخشی نیز در اختیار شهرستان قرار گرفته تا با نظر مسئولان محلی به مدارسی که نیاز بیشتری دارند تخصیص یابد.

رئیس اداره بودجه و تأمین منابع مالی اداره‌کل آموزش و پرورش همچنین درباره پرداخت حق‌التدریس معلمان و بازنشستگان خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته پرداخت این مطالبات با تأخیرهای طولانی سه تا ۱۲ ماهه همراه بود اما از سال گذشته تاکنون با اهتمام وزارت آموزش و پرورش و حمایت دولت، این مطالبات به صورت ماهانه و همزمان با حقوق پرداخت می‌شود و خوشبختانه در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

