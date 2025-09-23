  1. استانها
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۴

سال تحصیلی جدید در گلپایگان با حضور ۱۷ هزار دانش‌آموز آغاز شد

گلپایگان -رئیس اداره آموزش و پرورش گلپایگان گفت: سال تحصیلی جدید با حضور ۱۷ هزار دانش‌آموز و ۱۳۸۰ همکار فرهنگی در بیش از ۱۳۰ مدرسه آغاز شد و هیچ کلاس و مدرسه‌ای بدون معلم نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، باقر عبیری پیش از ظهر سه شنبه در جشن آغاز سال تحصیلی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید در این شهرستان اظهار کرد: امروز همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، سال تحصیلی را با حضور ۱۷ هزار دانش‌آموز و یک‌هزار و ۳۸۰ همکار فرهنگی آغاز کنیم.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۳۰ مدرسه در شهرستان گلپایگان فعالیت آموزشی خود را آغاز کرده‌اند، افزود: هیچ مدرسه‌ای امروز بدون معلم و هیچ کلاسی بدون معلم نیست و سازماندهی به نحو احسن انجام شده است. حتی نیروهایی که دیشب تعیین وضعیت شدند و قبولی آن‌ها اعلام شد، صبح امروز ساعت ۶:۳۰ ساماندهی و به کلاس درس اعزام شدند وهیچ مشکلی وجود ندارد.

رئیس اداره آموزش و پرورش گلپایگان در خصوص عدالت آموزشی گفت: این موضوع یکی از گفتمان‌ها و دغدغه‌های مسئولان عالی کشور و ریاست محترم جمهوری است. ما در این راستا سعی کردیم با اجرای طرح‌های توانا و حامی، دانش‌آموزان مناطق محروم و کم‌برخوردار را مورد حمایت قرار دهیم. تلاش کردیم بهترین معلمان و آموزگاران خود را در مدارس کمتر توسعه‌یافته یا محروم به کار بگیریم.

وی خاطرنشان کرد: در طول سال، روزهای پنجشنبه هر ماه یک روز کلاس‌های مستقل تقویتی برای دانش‌آموزان مناطق محروم در مدرسه معلم برگزار می‌کنیم. دانش‌آموزان روستایی با همکاری دهیاری‌ها به این کلاس‌ها منتقل می‌شوند و علاوه بر آموزش، ناهار و پذیرایی نیز برای آنان در نظر گرفته شده است. این اقدام تنها کاری است که می‌توانیم در جهت حمایت از دانش‌آموزان و مدارس کم‌برخوردار انجام دهیم.

