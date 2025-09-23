به گزارش خبرنگار مهر، باقر عبیری پیش از ظهر سه شنبه در جشن آغاز سال تحصیلی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید در این شهرستان اظهار کرد: امروز همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، سال تحصیلی را با حضور ۱۷ هزار دانش‌آموز و یک‌هزار و ۳۸۰ همکار فرهنگی آغاز کنیم.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۳۰ مدرسه در شهرستان گلپایگان فعالیت آموزشی خود را آغاز کرده‌اند، افزود: هیچ مدرسه‌ای امروز بدون معلم و هیچ کلاسی بدون معلم نیست و سازماندهی به نحو احسن انجام شده است. حتی نیروهایی که دیشب تعیین وضعیت شدند و قبولی آن‌ها اعلام شد، صبح امروز ساعت ۶:۳۰ ساماندهی و به کلاس درس اعزام شدند وهیچ مشکلی وجود ندارد.

رئیس اداره آموزش و پرورش گلپایگان در خصوص عدالت آموزشی گفت: این موضوع یکی از گفتمان‌ها و دغدغه‌های مسئولان عالی کشور و ریاست محترم جمهوری است. ما در این راستا سعی کردیم با اجرای طرح‌های توانا و حامی، دانش‌آموزان مناطق محروم و کم‌برخوردار را مورد حمایت قرار دهیم. تلاش کردیم بهترین معلمان و آموزگاران خود را در مدارس کمتر توسعه‌یافته یا محروم به کار بگیریم.

وی خاطرنشان کرد: در طول سال، روزهای پنجشنبه هر ماه یک روز کلاس‌های مستقل تقویتی برای دانش‌آموزان مناطق محروم در مدرسه معلم برگزار می‌کنیم. دانش‌آموزان روستایی با همکاری دهیاری‌ها به این کلاس‌ها منتقل می‌شوند و علاوه بر آموزش، ناهار و پذیرایی نیز برای آنان در نظر گرفته شده است. این اقدام تنها کاری است که می‌توانیم در جهت حمایت از دانش‌آموزان و مدارس کم‌برخوردار انجام دهیم.