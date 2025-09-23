مراسم آغاز سال تحصیلی در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سال تحصیلی در قم با نواخته شدن زنگ مهر در مدرسه شهید حسنی سعدی شهر قم آغاز شد.
در این مراسم که جمعی از مدیران استان و مسئولان آموزش و پرورش قم نیز حضور داشتند، زنگ مهر به یاد دانشآموز شهید احسان قاسمی که در جنگ ۱۲ روزه اخیر به شهادت رسید، توسط پدر این شهید به صدا درآمد.
اکبر بهنامجو در آئین افتتاح سال تحصیلی خطاب به دانشآموزان با تبریک فرا رسیدن مهر و بازگشایی مدارس گفت: نسل امروز دانشآموزان، سرمایههای ارزشمند کشور برای آینده ایران اسلامی هستند و استعدادهای درخشانی در وجود آنان نهفته است.
استاندار قم ابراز کرد: دانش آموزان با تحصیل علم و با تلاش و پشتکار، همانند شهیدان والامقامی چون تهرانچی و فقهی دانشمندان شهید هستهای کشور در عرصههای علمی بدرخشند.
وی با تأکید بر اینکه دانشآموزان نباید تنها به آموختن دروس مدرسه اکتفا کنند، افزود: کسب مهارتهای کاربردی و اجتماعی برای زندگی آینده نیز باید در برنامه تحصیلی و پرورشی شما جایگاه ویژهای داشته باشد.
مدارس استان قم از امروز پذیرای بیش از ۳۱۵ هزار دانشآموز در مقاطع مختلف شدند که این تعداد شامل ۱۷۵ هزار دانشآموز در دوره ابتدایی، ۷۵ هزار نفر در متوسطه اول، ۳۵ هزار نفر در متوسطه دوم و ۲۵ هزار نفر در هنرستانهای فنیوحرفهای و کاردانش است.
در حال حاضر ۱۶ هزار و ۴۹۳ معلم در یکهزار و ۵۹۶ مدرسه قم به ارائه خدمات آموزشی مشغول هستند و در مجموع مدیریت فعالیتهای آموزشی و پرورشی و اجرایی استان بر عهده بیش از ۱۷ هزار و ۱۲۵ فرهنگی است.
در استان قم طی سال تحصیلی جدید نسبت به سال گذشته شمار دانش آموزان ۴۵۰۰ افزایش یافته است.
