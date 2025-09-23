به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حسین مظفری صبح سهشنبه در آیین بازگشایی مدارس استان، با اشاره به نقش برجسته نوجوانان و جوانان در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: حدود ۳۶ هزار شهید دانشآموز داریم و نزدیک به سهچهارم شهدای کشور در رنج سنی ۱۴ تا ۲۴ سال قرار داشتند.
وی افزود: این آمار نشان میدهد که دانشآموزان و جوانان، حضوری فعال، مؤثر و چشمگیر در دفاع مقدس داشتند و ستونهای اصلی مقاومت بودند.
وی با تأکید بر اینکه خون پاک و مطهر این شهیدان، شجره طیبه نظام مقدس جمهوری اسلامی را به اوج عزت، اقتدار و افتخار رسانده است، افزود: امروز ایران اسلامی به الگویی برای آزادیخواهان و مستضعفان جهان تبدیل شده و این دستاورد، مرهون ایثار و فداکاری نسل جوان آن دوران است.
امام جمعه قزوین خطاب به دانشآموزان حاضر در مراسم گفت: شما شخصیتهای برجسته فردای این کشور خواهید بود و باید راه پر افتخار شهیدان را با صلابت و اقتدار ادامه دهید. این راه ناتمام، با همت شما به سرانجام خواهد رسید.
آیت الله مظفری تصریح کرد: مقام معظم رهبری فرمودند که «ما نزدیک قله هستیم» و این گامهای باقیمانده را باید شما با قدرت بردارید تا زمینهساز تمدن نوین اسلامی و ظهور منجی عالم بشریت، حضرت ولیعصر (عج) باشید.
وی در پایان با آرزوی توفیق برای دانشآموزان و فرهنگیان، تأکید کرد: امید است با استمداد از روح بلند شهیدان، مسیر تعلیم و تربیت در کشور با نورانیت، بصیرت و تعهد همراه باشد و نسل آینده، در تراز انقلاب اسلامی تربیت شود.
