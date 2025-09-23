هیچ قدرت خارجی توان دخالت در امور داخلی ایران را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حیدری معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم در امور رفاهی، فرهنگی و تشکل‌های دانش‌آموزی صبح سه شنبه در آئین رسمی آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ در استان قم با تبریک همزمانی آغاز سال تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس، خطاب به دانش‌آموزان گفت: رعایت سه اصل احترام به معلم، حرمت والدین و ارزش‌گذاری به خویشتن، رمز موفقیت در زندگی فردی و اجتماعی شماست.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، تقارن هفته دفاع مقدس با بازگشایی مدارس را نشانه‌ای ارزشمند دانست و افزود: این همزمانی، اهمیت تعلیم و تربیت را در امتداد فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل امروز یادآوری می‌کند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم، دانش‌آموزان را آینده‌سازان کشور توصیف کرد و اظهار داشت: تمام امید ملت و نظام به دستان شماست و با تکیه بر علم، ایمان، صبر و درایت می‌توانید ایران اسلامی را به قله‌های پیشرفت برسانید

وی در ادامه با اشاره به جایگاه معلمان در نظام تعلیم و تربیت، تصریح کرد: معلمان افتخار ملت و وارثان رسالت انبیا هستند و انتظار می‌رود با صبر، حوصله و تعهد، آموزش و پرورش را در مسیر عزت و افتخار پیش ببرند.

حیدری همچنین رعایت حجاب و عفاف را رکن استحکام خانواده برشمرد و گفت: حجاب تنها یک تکلیف شرعی نیست، بلکه عامل ایجاد آرامش اجتماعی و زمینه‌ساز خانواده‌ای امن برای پرورش نسل شایسته است و در مقابل، بی‌حجابی موجب سستی کانون خانواده و ناامنی اجتماعی خواهد شد.

وی با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی افزود: امروز به برکت خون شهدا و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، ایران مستقل‌ترین کشور دنیاست و هیچ قدرت خارجی توان دخالت در امور داخلی آن را ندارد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم در پایان با اذعان به وجود برخی مشکلات اقتصادی خاطرنشان کرد: عزت، استقلال و افتخار ملت ایران سرمایه‌ای عظیم است که باید با تلاش، امید و همت نسل جوان تداوم یابد.