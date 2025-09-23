به گزارش خبرنگار مهر، حبیبالله فضلاللهپور صبح امروز سهشنبه در آئین استانی نواختن زنگ آغازین سال تحصیلی در دبیرستان دخترانه حدیث اهواز ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای دفاع مقدس بهویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: آغاز مسیر توسعه همه کشورها از آموزشوپرورش بوده و تولید معرفت نظری و عملی نیز در همین نهاد شکل میگیرد.
وی با بیان اینکه مبانی پرورشی بر آموزشی مقدم است، افزود: در حوزه معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری، همه ظرفیتها را برای تقویت آموزشوپرورش بسیج کردهایم؛ از توسعه زیرساختهای معرفتی و اجتماعی گرفته تا پاسداشت ارزشهای انقلاب اسلامی.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه کاهش تبعیض و افزایش فرصتهای معرفتی گفت: ریلگذاری جدیدی در آموزشوپرورش آغاز شده و با اختصاص ساعات مطالعاتی مناسب، در درازمدت شاهد نتایج مطلوب خواهیم بود.
فضلاللهپور همچنین خطاب به والدین تأکید کرد: خانوادهها باید دوشادوش آموزشوپرورش حرکت کنند. تقویت هویتهای ملی و دینی بدون همافزایی خانه و مدرسه ممکن نیست.
وی با تأکید بر لزوم مخابره «تصویری شایسته» از خوزستان خاطرنشان کرد: ظرفیتهای فکری ارزشمندی در مناطق مختلف استان حتی در نقاط کمتر برخوردار وجود دارد که تاکنون بازتاب درستی نداشته است. ما در کنار آموزشوپرورش هستیم تا این تصویر واقعی ساخته شود.
