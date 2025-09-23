ورود رئیس دادگاه عمومی بخش «سده» به موضوع تصادف منجر به فوت سه نفر

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه، امیررضا اسدالهی، رئیس دادگاه عمومی بخش سده در پی وقوع سانحه رانندگی منجر به فوت سه نفر از اهالی روستای تیغاب، به‌منظور انجام وظایف نظارتی و پیشگیرانه دادستانی، از محل حادثه بازدید میدانی به عمل آورد.

در این بازدید که با حضور دهیار، اعضای شورای اسلامی روستا و جمعی از اهالی برگزار شد، امیررضا اسداللهی ضمن استماع دغدغه‌های مردم، بر ضرورت رفع نقاط حادثه‌خیز و ارتقای ایمنی جاده‌های بخش سده تأکید کرد.

وی با اشاره به اجرای قانون پیشگیری از وقوع جرم، خواستار اقدام فوری اداره کل راهداری استان و شهرستان برای رفع نواقص موجود و ایمن‌سازی مسیرهای ارتباطی شد تا از تکرار چنین حوادث تلخی که موجب داغدار شدن خانواده‌ها می‌شود، جلوگیری گردد.

رئیس دادگاه عمومی بخش سده همچنین کمبود روشنایی و نبود امکانات امداد و نجات جاده‌ای را از جمله مشکلات جدی منطقه عنوان کرد و افزود: این موارد با فرماندار شهرستان قاین، دکتر غلامپور، در میان گذاشته شد و مقرر گردید ایشان ضمن بازدید میدانی، موضوع را در دستور پیگیری جدی قرار دهند.

اسداللهی اعلام کرد: تمامی مراجع انتظامی موظف شدند نقاط حادثه‌خیز بخش سده را شناسایی و گزارش کنند تا در جلسات شورای ترافیک شهرستان و استان مطرح و برای تأمین اعتبارات لازم از طریق کمیته برنامه‌ریزی پیگیری شود. همچنین موضوع به فرمانده انتظامی شهرستان، سرهنگ فولادی، منعکس شد.

به دستور قضایی، اداره برق بخش سده نیز مکلف شد روشنایی معابر را بررسی و نتیجه را ظرف ۲۴ ساعت به دادگاه اعلام کند.

رئیس دادگاه عمومی بخش سده با ابراز تأثر از درگذشت سه تن از اهالی روستای تیغاب، تصریح کرد: علت تامه حادثه در حال بررسی است و در صورت احراز قصور یا تقصیر از سوی هر دستگاه اجرایی، مرجع قضایی اعلام جرم کرده و مطابق قانون بدون هیچ اغماضی برخورد خواهد شد.