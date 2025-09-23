به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمد عبادیزاده ظهر سه شنبه نشست با اعضای شورای شهر بندرعباس مسائل مختلف شهری و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت.
وی در این دیدار، شورا را یکی از اصول مترقی اسلام دانست و بر لزوم حفظ شأن این نهاد تأکید کرد.
شوراها باید نماینده واقعی مردم باشند
آیتالله عبادیزاده در ابتدای سخنان خود با اشاره به سابقه تاریخی حکومتها در ایران گفت: تجربه ما در ایران همواره حکومتهای پادشاهی و سلطنتی بوده و امروز در حال تمرین مردمسالاری دینی هستیم؛ تمرینی که آسان نیست و مقاومتهایی هم دارد. شوراها باید حلقه اتصال مردم با حاکمیت اسلامی باشند و این اصل نباید آسیب ببیند.
وی با یادآوری ضربالمثل «حرمت امامزاده را متولی آن باید نگه دارد»، خطاب به اعضای شورا تأکید کرد: امروز شما متولی جایگاه شورا هستید؛ باید از این جایگاه صیانت کنید تا تجربه ارزشمند شوراها در افکار عمومی زیر سوال نرود.
تصمیمسازی علمی با تکیه بر کارشناسان متخصص
نماینده ولیفقیه در ادامه بر ضرورت استفاده از نظر کارشناسان در تصمیمگیریهای شورا تأکید کرد و گفت: نباید تصمیمات صرفاً بر اساس احساس یا فشارهای مقطعی باشد. در حوزههای مختلف شهری، فرهنگی و اجتماعی باید از متخصصان آن حوزه بهره گرفت تا تصمیمات به پختگی لازم برسد.
وی افزود: کمیسیونهای تخصصی شورا باید با استفاده از نظرات علمی و تجربی صاحبنظران شکل بگیرند. هر تصمیم بدون پشتوانه کارشناسی، ریسک بالایی دارد و ممکن است به بیاعتمادی عمومی منجر شود.
مدیریت زمان و اولویتبندی، اصل اساسی مدیریت شهری
آیتالله عبادیزاده با اشاره به چالشهای متعدد در مدیریت شهری، بر اصل اولویتبندی تأکید ویژه کرد و گفت: در زمان محدود و با منابع محدود، باید مشخص کرد کدام مسائل اولویت بیشتری دارند. پرداختن به ده مسئله بهصورت ناقص، بهتر از حل کامل سه مسئله اولویتدار نیست.
او با توصیه به شورا برای توضیح کارشناسی تصمیمات خود به مردم، افزود: اگر با مردم شفاف سخن بگویید و توضیح دهید که چرا فعلاً به مسئلهای خاص نمیپردازید، نهتنها انتقاد نمیکنند بلکه همراهی نیز میکنند.
مساجد، محور تحول محلات شهری
نماینده ولیفقیه با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص نقش مساجد در اداره کشور، گفت: مساجد باید به عنوان محور اداره محلات تعریف شوند. نه صرفاً مکانی برای نماز، بلکه مرکزی برای حل مشکلات اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی محله.
وی از انتخاب ۲۰ مسجد در بندرعباس به عنوان مساجد تراز خبر داد و افزود: امام جماعت باید محور اداره محله باشد. تعریف نقش و جایگاه او در ارتباط با شورا، شهرداری و مردم، میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند.
سند چشمانداز ۲۰ ساله، نقشه راه توسعه شهری
آیتالله عبادیزاده با تأکید بر لزوم تدوین سند راهبردی برای آینده شهر گفت: بندرعباس نیازمند یک سند جامع چشمانداز برای ۲۰ سال آینده است. این سند باید مبنای تصمیمگیری، قانونگذاری و ارزیابی عملکرد شورا باشد.
وی تأکید کرد: با تغییر اعضای شورا، مسیر توسعه نباید تغییر کند. اگر امروز سندی تدوین شود، شوراهای آینده هم میتوانند بر اساس همان سند حرکت کنند.
ظرفیتهای بخش خصوصی را وارد میدان کنید
نماینده ولیفقیه در هرمزگان با اشاره به محدودیتهای مالی شهرداریها، بر ضرورت استفاده حداکثری از توان بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: دولت وضعیت مالی مناسبی ندارد. شهرداریها نیز منابع محدودی دارند. باید با نگاه هوشمندانه، پروژههایی را تعریف و به بخش خصوصی واگذار کرد.
او افزود: تجربه موفق پروژههای عمرانی و سرمایهگذاری در استانهای دیگر نشان میدهد که اگر بخش خصوصی درست هدایت شود، میتواند محرک اصلی توسعه شهری باشد.
تسلط بر قوانین، پیشنیاز مسئولیتپذیری
آیتالله عبادیزاده، با یادآوری تجربیات خود در حوزه قانونگذاری، گفت: شورا باید با قوانین مرتبط، چه جدید و چه گذشته، آشنا باشد. برخی قوانین خوب، اجرایی نشدهاند و برخی نیازمند اصلاحاند. اعضای شورا باید هم قدرت تصویب قانون داشته باشند و هم ظرفیت اصلاح آن را.
نماینده ولیفقیه در پایان، خواستار ارتباط مؤثرتر شورا با نهادهای مختلف استان شد و گفت: امکانات بسیاری در نهادهای اجرایی و فرهنگی استان وجود دارد که میتواند در خدمت توسعه شهری قرار گیرد. شورا باید از این ظرفیتها استفاده کند و با سایر نهادها در تدوین سیاستهای کلان فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی همکاری کند.
