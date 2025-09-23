  1. دانش و فناوری
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۳

بازارگرمی روبات انسان نما با چرخ و فلک و پرش ۳۶۰ درجه

شرکت روباتیک فوریر نمایشی جالب از روبات انسان نمای N۱ را منتشر کرده که قابلیت های ژیمناستیک خود را به نمایش می گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این شرکت، ویدئویی ۳۰ ثانیه از روبات در حالت چرخ فلک و پرش ۳۶۰ درجه را نمایش می دهد. در کپشن آغازین ویدئو و قبل از آنکه روبات حرکاتی را که توازن و هماهنگی اش را نشان دهد، نوشته شده: «نمایش کونگ فو N۱».

روبات حرکت چرخ و فلک را بدون انگشتانش و با اتکا روی اعضای بدن روبات و قدرت کنترل آن برای انجام یک مانور انجام داد. مدل N۱ مخفف Nexus-۰۱ است که کوچک تر و سبک تر از روبات های نسل GR این شرکت است و محققان و توسعه دهندگان راحت تر می توانند به آن دسترسی یابند. ارتفاع این ماشین انسان نما ۱.۳ متر و وزن آن ۳۸ کیلوگرم است. N۱ از آلیاژ آلومینیوم سبک وزن و پلاستیک مهندسی شده، ساخته شده است. روبات با هر بار شارژ می تواند بیش از دو ساعت کار کند و حداکثر سرعت آن ۳.۵ متر برثانیه است.

شرکت فوریر این روبات را به عنوان یک پلتفرم منبع باز معرفی کرده است. این شرکت نقشه‌های فنی، نرم‌افزارها، سیستم‌های کنترل و حتی فهرست مواد سخت‌افزاری را در دسترس قرار می‌دهد و دانشگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و علاقه‌مندان را تشویق می‌کند تا از این ربات به‌عنوان بستری برای آزمایش ایده‌های جدید استفاده کنند.

شیوا سعیدی

