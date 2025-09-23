بازارگرمی روبات انسان نما با چرخ و فلک و پرش ۳۶۰ درجه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این شرکت، ویدئویی ۳۰ ثانیه از روبات در حالت چرخ فلک و پرش ۳۶۰ درجه را نمایش می دهد. در کپشن آغازین ویدئو و قبل از آنکه روبات حرکاتی را که توازن و هماهنگی اش را نشان دهد، نوشته شده: «نمایش کونگ فو N۱».

روبات حرکت چرخ و فلک را بدون انگشتانش و با اتکا روی اعضای بدن روبات و قدرت کنترل آن برای انجام یک مانور انجام داد. مدل N۱ مخفف Nexus-۰۱ است که کوچک تر و سبک تر از روبات های نسل GR این شرکت است و محققان و توسعه دهندگان راحت تر می توانند به آن دسترسی یابند. ارتفاع این ماشین انسان نما ۱.۳ متر و وزن آن ۳۸ کیلوگرم است. N۱ از آلیاژ آلومینیوم سبک وزن و پلاستیک مهندسی شده، ساخته شده است. روبات با هر بار شارژ می تواند بیش از دو ساعت کار کند و حداکثر سرعت آن ۳.۵ متر برثانیه است.

شرکت فوریر این روبات را به عنوان یک پلتفرم منبع باز معرفی کرده است. این شرکت نقشه‌های فنی، نرم‌افزارها، سیستم‌های کنترل و حتی فهرست مواد سخت‌افزاری را در دسترس قرار می‌دهد و دانشگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و علاقه‌مندان را تشویق می‌کند تا از این ربات به‌عنوان بستری برای آزمایش ایده‌های جدید استفاده کنند.