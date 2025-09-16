روبات چینی تستر کفش ورزشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستنیگ انجینرینگ، تین کونگ نخستین روبات انسان نمایی شد که کتانی های دو را در پکن آزمایش کرد و به این ترتیب مسیر جدیدی در توسعه محصولات ورزشی باز شد.

این آزمایش در مرکز تحقیقات علمی ورزشی لی نینگ انجام شد. مهندسان یک جفت کتانی را به روبات انسان نمایی پوشاندند و آن را روی یک تردمیل سه‌بعدی و یک مسیر دوی ۲۰۰ متری سرپوشیده فرستادند.

محور تمرکز این تست ضربه‌گیری، ریباند و سایر شاخص‌های عملکردی بود که جمع آوری این داده های ورزشکاران در این زمینه چند هفته طول می کشد. یانگ فن مدیر مرکز لی نینگ در این باره می گوید: روبات های انسان نما اکنون قادر به دویدن مشابه انسان هستند. این امر ما را تشویق کرد تا از آنها برای توسعه محصول استفاده کنیم.

حسگرهایی که در لگن، زانوها و مچ پای تین کونگ به کار رفته اطلاعات بیومکانیکی را طی دویدن ثبت می کند. به گفته یانگ دستیابی به این داده ها از طریق ورزشکاران واقعی تقریبا غیرممکن است. روبات ها آزمایش ها را بدون هیچ خستگی یا تغییری انجام می دهند. تست سنتی کفش ها با توجه به دویدن ورزشکاران در چند مرحله طی چند هفته انجام می شود تا یک مخزن داده قابل استفاده ایجاد شود.

در مقابل روبات تین کونگ نتایج تکرار شونده را طی چند ساعت ارائه می کند. قابل اعتماد بودن روبات ها چرخه طراحی کفش و هزینه ها را کاهش می دهد و از سوی دیگر تصویری واضح تر از عملکرد محصول در دنیای واقعی در اختیار توسعه دهنده قرار می دهد.

تین کونگ که به نام تیانگونگ نیز مشهور است یک روبات انسان نمای ۱.۷ متری است که شرکت یوبی تک روباتیکس و مرکز نوآوری روبات انسان نمای پکن آن را توسعه داده اند. این روبات می تواند با سرعت ۱۰تا۱۲ کیلومتر برساعت روی پله ها، تپه ها، شن و برف بدود.