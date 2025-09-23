شکایت ۵۱ میلیارد دلاری از روبات وحشی تسلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، دلیل شکایت خارج شدن ناگهانی روبات از کنترل و ضربه زدن به این فرد بدون هشدار اعلام شده که در نتیجه آن تکنسین ۵۰ ساله به شدت مجروح شده و برای پرداخت هزینه های درمانی نجومی به مشکل برخورده است.

پیتر هینتردوبر مشغول کمک به یک مهندس در باز کردن قطعات یک روبات بود که از مکان همیشگی خود در خط تولید خودروی «مدل ۳» جابه جا شده بود. در متن شکایت آمده است: هنگامیکه مهندس سعی کرد موتور موجود در پایه روبات را خارج کند تا بتواند به بخش های داخلی آن دست یابد، بازوی روبات به طور ناگهانی و بدون هشدار با نیرویی شدید رها شد. این رها شدگی شامل نیروی بازوی روبات و همچنین فشار ناشی از یک وزنه تعادلی حدودا هشت هزار پوندی بود.

بازوی مذکور با قدرتی زیاد به هینتر دوبر برخورد و او را طوری روی زمین پرت کرد که وی علاوه بر مجروح شدن، بیهوش نیز شد.

جراحت های هینتر دوبر در نتیجه این حادثه که در ۲۲ جولای ۲۰۲۳ رخ داده بود، تابه امروز یک میلیون دلار هزینه درمانی برای وی در بر داشته و پیش بینی می شود شش میلیون هزینه دیگر نیز داشته باشد.

وی در کل خواستار ۲۰ میلیون دلار غرامت برای درد، رنج و ناراحتی، ۱۰ میلیون دلار برای اضطراب احساسی، یک میلیون دلار برای از دست دادن درآمد و هشت میلیون دلار برای از بین رفتن ظرفیت دستیابی به درآمد در آینده و همچنین پنج میلیون دلار برای سرویس های خانگی پیشین و آتی شده است.

تسلا و شرکت روباتیک FANUC در پرونده این شکایت به عنوان متهم معرفی شده اند که در ایالت کالیفرنیا ثبت شده است.

پیش از این و در سال ۲۰۲۱ میلادی نیز یک مهندس تسلا در کارخانه گیگافکتوری ایالت تگزاس هدف حمله روباتی قرار گرفت که چنگک هایش را در پشت و بازوی وی فرود کرد و کارمند را به دیوار چسبانده بود. هنگامیکه یکی از همکاران وی دکمه توقف اضطراری را فشار داد، کارمند مذکور توانست از چنگال روبات فرار کند اما داخل یک شوت مخصوص ضایعات فلزی سقوط کرد و ردی از خون پشت سر خود به جا گذاشت.