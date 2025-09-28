به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این کمپ ها مانند باشگاه برای صنعت نوپای ساخت روبات های انسان نما عمل می کنند.

بزرگترین کمپ های روباتی در پکن و شانگهای ساخته می شود. این ابر واحدها منطقه ای با مساحت بیش از ۱۰۰ هزار متر مربع را تشکیل می دهند و سالانه بیش از ۶میلیون نقطه داده تشکیل می دهند. این کمپ ها محیط های واقعی مانند کارخانه، خرده فروشی، مراکز نگهداری سالمندان، خانه های هوشمند و غیره را شبیه سازی می کنند تا روبات ها بتوانند انجام فعالیت های مختلف را تمرین کنند. هدف از این اقدام جمع آوری انبوه داده های آموزشی استانداردی است که شرکت های روباتیک بتوانند از آنها برای بهبود سیستم های هوش مصنوعی شان استفاده کنند.

این طرح همچنین بر موج گسترده استفاده از ربات‌ها در صنایع مختلف چین سوار خواهد شد. در واقع، چین اعلام کرده است که در حال حاضر، سالانه حدود ۳۰۰ هزار ربات را در بخش‌های صنعتی به‌کار می‌گیرد.

برای تشریح بهتر وضعیت باید خاطر نشان کرد مهم ترین رقیب چین در این حوزه آمریکاست که هم اکنون میزان به کارگیری سالانه روبات ها در صنایع آن فقط یک دهم این رقم است.

انگیزه اصلی این اقدام فقدان ذخیره داده است که هم اکنون یک چالش مهم در صنعت روباتیک چین به حساب می آید. در حال حاضر شرکت ها داده های آموزشی را به طور جداگانه جمع آوری می کنند که نتایج ناهماهنگ و هزینه های بالا دارد.

چین امیدوار است کمپ های روباتی جدید مخازن داده هماهنگ، کلان و با کیفیت فراهم کنند. این کشور همچنین خود را به‌عنوان رقیبی برای پیشرفت‌های آمریکا در حوزه روبات‌های انسان‌نما مطرح کرده که نمونه برجسته آمریکایی در این زمینه، روبات «اپتیموس» تسلا است.

علاوه بر آن دولت به طور رسمی «هوش تجسم یافته» (هوش داخل روبات های فیزیکی) را به عنوان یک صنعت استراتژیک و بخشی از رقابت وسیع تر آن در حوزه روباتیک و تولیدات کارخانه ای با آمریکا به کار گرفته است.

با کمی دقت می توان دریافت این کمپ های روباتی به عنوان بخشی از سیاست صنعتی ملی فعالیت می کنند و دولت های شهری و محلی برای راه اندازی مقرهای روباتی خود جهت جذب شرکت ها و سرمایه گذاری با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

طبق گزارش ها کمپ روباتی پکن با ایالت های دیگر مرتبط است و یک شبکه ملی از هاب های آموزش روبات ایجاد می کند. این اقدام در راستای برنامه گسترده‌تر چین برای پذیرش هوش مصنوعی با هدف استقرار بیش از ۹۰٪ دستگاه‌های مجهز به هوش مصنوعی در سراسر اقتصاد تا سال ۲۰۳۰ است.