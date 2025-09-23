به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پیشرفت صنعت خودروهای الکتریکی در سال‌های اخیر نه‌تنها در بازارهای جهانی، بلکه در ایران نیز با سرعت چشمگیری در حال گسترش است. افزایش آگاهی عمومی نسبت به مسائل زیست‌محیطی، صرفه‌جویی در هزینه‌های سوخت و تمایل به تجربه فناوری‌های نوین، باعث شده است تقاضا برای خودروهای برقی در کشور بیش از گذشته مطرح شود. با این حال، در بازاری که گزینه‌های متعدد و بعضاً ناشناخته وجود دارد، انتخاب یک برند معتبر و قابل‌اعتماد بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند. در این میان، مرسدس بنز به‌عنوان نماد اصالت، کیفیت و نوآوری، با معرفی کراس‌اوور الکتریکی EQA توانسته است تعریفی جدید از لوکس‌گرایی پایدار ارائه دهد؛ خودرویی که اکنون با واردات رسمی راساموتور خاورمیانه، در دسترس مشتریان ایرانی قرار گرفته است.

مرسدس بنز EQA؛ تعریف لوکس مدرن در دنیای الکتریکی

مرسدس بنز EQA به‌عنوان کوچک‌ترین عضو خانواده شاسی‌بلندهای الکتریکی مرسدس، پاسخی هوشمندانه به نیاز نسل جدید مشتریان لوکس‌پسند است که علاوه بر اصالت برند، به دنبال طراحی مدرن و فناوری‌های پایدار هستند.

این مدل که بر پایه موفقیت‌های سری EQ شکل گرفته، توانسته جایگاهی ویژه در میان کراس‌اوورهای شهری مرسدس پیدا کند و مفهومی تازه از لوکس‌گرایی مدرن را ارائه دهد.

ظاهر مینیمال، خطوط روان و هویت طراحی آینده‌نگرانه مرسدس در EQA، آن را به انتخابی متفاوت برای کسانی بدل کرده که به دنبال ترکیبی از استایل شیک، راحتی و نوآوری هستند؛ ترکیبی که هم با سلیقه نسل جدید هماهنگ است و هم امضای اصالت چند دهه‌ای مرسدس را در خود حفظ کرده است.

طراحی بیرونی؛ ترکیب اصالت و آینده‌نگری

طراحی ظاهری مرسدس بنز EQA به‌گونه‌ای است که از همان نگاه اول حس یک کراس‌اوور مدرن و آینده‌نگر را القا می‌کند. در نمای جلو، جلوپنجره مشکی یکپارچه با خطوط کرومی و ستاره نمادین مرسدس در مرکز، هویتی کاملاً الکتریکی و متمایز به خودرو بخشیده است.

چراغ‌های باریک LED با گرافیک نورپردازی پیوسته که از یک نوار نوری مرکزی الهام گرفته، جلوه‌ای منحصربه‌فرد ایجاد می‌کند و در شب هویتی خاص به خودرو می‌بخشد. سپر جلو با طراحی آیرودینامیک و ورودی‌های هوا که عملکردی بیشتر تزئینی اما هماهنگ با فلسفه پایداری دارند، ظاهری اسپرت و لوکس را تکمیل می‌کنند.

در نمای جانبی، خطوط بدنه نرم و روان طراحی شده‌اند تا ضمن تقویت آیرودینامیک، حس پویایی و حرکت را حتی در حالت ایستاده منتقل کنند. گلگیرهای عضلانی و رینگ‌های آلیاژی بزرگ با طراحی اختصاصی سری EQ، ترکیبی از قدرت و ظرافت را به نمایش می‌گذارند. سقف پانورامای شیشه‌ای گسترده، جلوه‌ای مدرن ایجاد کرده و حس فضای باز و لوکس را به کابین منتقل می‌کند.

در بخش عقب، چراغ‌های LED باریک با نواری سرتاسری به‌طور کامل دو طرف خودرو را به هم متصل کرده‌اند و امضای طراحی خانواده EQ را نشان می‌دهند. سپر عقب با طراحی تمیز و بدون خروجی اگزوز، زبان طراحی الکتریکی بودن خودرو را برجسته می‌سازد و همراه با جزئیات کرومی، ظاهری مدرن، شیک و متفاوت را برای EQA رقم می‌زند.

عملکرد و پویایی: لذت رانندگی ساکت اما مقتدرانه

مرسدس بنز EQA در بخش قوای محرکه، با بهره‌گیری از موتور الکتریکی Asynchronous و حداکثر توان خروجی ۱۹۰ اسب‌بخار (۱۴۰ کیلووات) همراه با گشتاور چشمگیر ۳۸۵ نیوتون‌متر، ترکیبی کم‌نظیر از قدرت و نرمی رانندگی را ارائه می‌دهد.

این ویژگی‌ها باعث می‌شوند شتاب‌گیری خودرو در حد استانداردهای یک کراس‌اوور لوکس الکتریکی باشد؛ به‌طوری که شتاب صفر تا صد کیلومتر آن تنها ۸.۶ ثانیه زمان می‌برد. گیربکس تک‌سرعته اتوماتیک ضمن انتقال یکنواخت نیرو، تجربه‌ای آرام، بی‌صدا و در عین حال هیجان‌انگیز ایجاد می‌کند.

محور محرک جلو نیز به گونه‌ای طراحی شده تا هم در مسیرهای شهری و هم در جاده‌های طولانی، پایداری و کنترل عالی به راننده ارائه دهد. این ترکیب باعث می‌شود مرسدس بنز EQA برای رانندگانی که به دنبال عملکرد مطمئن و در عین حال لوکس هستند، انتخابی ایده‌آل به شمار رود.

در بخش مصرف انرژی و برد حرکتی، EQA با باتری لیتیوم-یونی پیشرفته ۶۶.۵ کیلووات ساعت توانسته رکوردی چشمگیر در میان کراس‌اوورهای هم‌رده به ثبت برساند. مصرف ترکیبی بین ۱۵۷ تا ۱۶۶ وات‌ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر، نشان‌دهنده بهره‌وری بالای این خودروست. این باتری در حالت استاندارد می‌تواند در چرخه CLTC تا ۶۱۹ کیلومتر پیمایش داشته باشد که این عدد برای استفاده شهری و سفرهای بین‌شهری کاملاً اطمینان‌بخش است.

علاوه بر این، زمان شارژ انعطاف‌پذیر آن مزیتی بزرگ محسوب می‌شود؛ به‌طوری که شارژ سریع DC با توان ۱۰۰ کیلووات می‌تواند باتری را از ۱۰ تا ۸۰ درصد تنها در ۳۵ دقیقه شارژ کند، در حالی که شارژ کامل با شارژر خانگی AC ۷.۴ کیلووات در حدود ۱۰ ساعت به طول می‌انجامد.

فناوری و هوشمندی: رفاه و آسایش از جنس آینده

مرسدس بنز EQA با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین فناوری‌های روز دنی ا، تعریف جدیدی از رفاه و آسایش در خودروهای الکتریکی ارائه می‌دهد. این خودرو با سیستم تعلیق سفارشی COMFORT که به صورت هوشمند ضربات و ناهمواری‌های جاده را جذب می‌کند، آرامشی بی‌نظیر را برای سرنشینان به ارمغان می‌آورد.

در فضای داخلی، نورپردازی هوشمند کابین با طیف نور ۶۴ رنگ همراه با سقف شیشه‌ای پانورامیک بازشونده و روکش چرم طبیعی صندلی‌ها، فضایی رویایی و لوکس خلق می‌کند. صندلی‌های مجهز به تنظیمات برقی و گرمکن برای راننده و سرنشین جلو، همراه با تهویه مطبوع اتوماتیک همراه فیلتر PM ۲.۵ و قابلیت پیش‌سرمایش و گرمایش کابین، تجربه‌ای منحصر به فرد در هر شرایط آب و هوایی ارائه می‌دهد.

از نظر فناوری، EQA با دو صفحه نمایش لمسی ۱۰ اینچی و سیستم پیشرفته MBUX، هوشمندی را به جدیدترین سطح رسانده است. این خودرو با فرمان‌پذیری صوتی پیشرفته، اتصال همزمان دو تلفن همراه، و ناوبری هوشمند، رانندگی را به تجربه‌ای لذت‌بخش تبدیل می‌کند.

ویژگی‌های ایمنی و رفاهی مانند سنسور نور و باران، سنسور ارزیابی سطح هوشیاری راننده، کروز کنترل تطبیقی (ACC)، و ورود و استارت بدون کلید، همراه با آینه‌های تاشوی برقی و عملکرد هوشمند درب برقی صندوق عقب، نشان می‌دهد که EQA نه تنها یک خودرو، بلکه یک دستیار هوشمند برای زندگی مدرن است.

این سطح از فناوری و توجه به جزئیات، EQA را به عنوان پیشرو در میان کراس‌اوورهای الکتریکی لوکس در ایران تثبیت می‌کند.

خدمات و پشتیبانی: نقطه تمایز کلیدی در بازار ایران

در بازار خودروهای الکتریکی ایران که عدم وجود پشتیبانی معتبر بزرگترین دغدغه خریداران است، مرسدس بنز EQA با پشتوانه راساموتور خاورمیانه به عنوان واردکننده رسمی، مزیتی رقابتی و منحصر به فرد ارائه می‌دهد. راساموتور با ارائه گارانتی جامع و خدمات پس از فروش تضمین شده، آرامش خاطر کامل را برای مالکین به ارمغان می‌آورد.

این خودرو با شبکه گسترده خدمات و دسترسی به قطعات یدکی اصلی، از دردسرهای متداول خودروهای وارداتی غیررسمی جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، راساموتور با ارائه راهکارهای عملی برای شارژ در ایران شامل مشاوره تخصصی نصب ایستگاه شارژ خانگی و دسترسی به شبکه ایستگاه‌های شارژ در حال توسعه، دغدغه تأمین انرژی خودرو را به طور کامل برطرف می‌سازد.

این پشتیبانی جامع، EQA را نه تنها به عنوان یک خودروی الکتریکی، بلکه به عنوان یک سرمایه‌گذاری مطمئن و بدون دغدغه در بازار ایران متمایز می‌کند.

گام نهایی: آینده را امروز تجربه کنید

برای کشف دنیای پیشرفته مرسدس بنز EQA، همین امروز با کارشناسان راساموتور تماس بگیرید یا به شوروم‌های معتبر ما مراجعه کنید.

