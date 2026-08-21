رگبار پراکنده باران در ارتفاعات هرمزگان؛ افزایش محسوس دما از فردا

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد اظهار کرد: امروز جمعه ۳۰ مرداد، آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر و شب، در ارتفاعات به‌ویژه ارتفاعات بشاگرد و حاجی‌آباد، رشد ابر، رگبار باران و رعدوبرق و احتمال تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در مناطقی از استان که شرایط بارشی فراهم نباشد، احتمال افزایش سرعت باد و وقوع گردوغبار دور از انتظار نیست؛ بنابراین توصیه می‌شود شهروندان از صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری کنند.

تلاطم در تنگه هرمز و دریای عمان

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان با اشاره به وضعیت دریایی استان گفت: در محدوده دریای عمان و تنگه هرمز، با افزایش باد جنوب‌شرقی، دریا متلاطم خواهد بود.

حمزه‌نژاد ادامه داد: بیشینه سرعت باد در این مناطق به حدود ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به ۱۲۰ سانتیمتر خواهد رسید و توصیه می‌شود شناورهای سبک صیادی در ساعات صبح تا ظهر از تردد در این مناطق خودداری کنند.

احتمال خیزش گردوخاک در شرق هرمزگان

وی درباره وضعیت جوی استان از روز شنبه نیز بیان کرد: با توجه به تشدید بادهای ۱۲۰ روزه در جنوب شرق کشور، در برخی مناطق شرقی هرمزگان افزایش سرعت بادهای گرم و خشک شمال‌شرقی و گاهی خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان افزود: احتمال نفوذ گردوغبار از استان سیستان و بلوچستان و همچنین جنوب کرمان به بخش‌هایی از مناطق شرقی هرمزگان و کاهش کیفیت هوا در برخی نقاط وجود دارد.

افزایش محسوس دما از شنبه

حمزه‌نژاد با اشاره به پیش‌بینی دمایی استان گفت: از روز شنبه ۳۱ مرداد تا اواسط هفته، افزایش محسوس دمای بیشینه، به‌ویژه در مناطق شرقی هرمزگان، مورد انتظار است.

وی در پایان توصیه کرد: شهروندان در ساعات گرم روز از ترددهای غیرضروری خودداری کرده و تدابیر لازم را برای مصرف بهینه حامل‌های انرژی در نظر بگیرند.