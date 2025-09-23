بختیاری: مدارس صدرا سنگر علمی و اجتماعی مبارزه با استکبار جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، آئین بازگشایی دبیرستان دخترانه صدرا اهواز صبح امروز سه‌شنبه با حضور حجت‌الاسلام محسن بختیاری، مدیر مرکز رشد سازمان مدارس صدرا کشور، برگزار شد. وی در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع دانش‌آموزان و فرهنگیان استان خوزستان، این روز را «به‌یادماندنی» و «افتخارآمیز» توصیف کرد.

حجت الاسلام بختیاری با اشاره به تلاش‌های یک‌هفته‌ای کادر مدرسه برای آماده‌سازی مراسم، گفت: مدرسه صدرا اهواز با مدیریت جهادی و دانش‌آموزانی فعال و باانگیزه، به معنای واقعی کلمه به سنگر مبارزه با استکبار جهانی تبدیل شده است.

وی افزود: دانش‌آموزان این مدرسه، در کنار پیشرفت علمی، فعالیت‌های اجتماعی و کنشگری مؤثر را نیز در دستور کار خود قرار داده‌اند. این ترکیب ارزشمند از جهاد علمی و اجتماعی، الگویی الهام‌بخش برای سایر مدارس کشور خواهد بود.

مدیر مرکز رشد سازمان مدارس صدرا کشور در ادامه ابراز امیدواری کرد که مدارس صدرا در خوزستان و سراسر کشور بتوانند الگوی موفقی برای مدارس دولتی باشند و با تکیه بر ایمان، همت نوجوانان و تلاش فرهنگیان، تأثیرگذار بر آینده جمهوری اسلامی و حتی جهان باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با حضور جمعی از مسئولان آموزشی استان، خانواده‌ها و دانش‌آموزان برگزار شد و با اجرای برنامه‌های فرهنگی و قرآنی همراه بود.