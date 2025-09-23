  1. استانها
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۳

۲۰ دستگاه وسیله نقلیه مسروقه در اصفهان کشف شد

اصفهان-فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: در راستای گشت زنی‌های فعال و هدفمند مأموران انتظامی این فرماندهی، ۲۰ دستگاه انواع وسیله نقلیه مسروقه کشف شد.

سرهنگ حسین بساطی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح کشف انواع وسایل نقلیه مسروقه به صورت هدفمند و گسترده به مأموران انتظامی در سطح شهرستان اصفهان اعلام و این طرح اجرایی شد.

وی تصریح کرد: در این رابطه مأموران انتظامی با شناسایی محلات هدف و با گشت زنی‌های فعال و هدفمند موفق شدند ۱۲ دستگاه خودرو و ۸ دستگاه موتورسیکلت مسروقه را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان ابراز کرد: طرح‌های ارتقا امنیت اجتماعی و امنیت محله محور با هدف دستگیری مخلان نظم و امنیت عمومی و متهمان متواری با قوت در سطح محلات جزم خیز و آلوده اجرایی خواهند شد.

