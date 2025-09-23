۲۰ دستگاه وسیله نقلیه مسروقه در اصفهان کشف شد

سرهنگ حسین بساطی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح کشف انواع وسایل نقلیه مسروقه به صورت هدفمند و گسترده به مأموران انتظامی در سطح شهرستان اصفهان اعلام و این طرح اجرایی شد.

وی تصریح کرد: در این رابطه مأموران انتظامی با شناسایی محلات هدف و با گشت زنی‌های فعال و هدفمند موفق شدند ۱۲ دستگاه خودرو و ۸ دستگاه موتورسیکلت مسروقه را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان ابراز کرد: طرح‌های ارتقا امنیت اجتماعی و امنیت محله محور با هدف دستگیری مخلان نظم و امنیت عمومی و متهمان متواری با قوت در سطح محلات جزم خیز و آلوده اجرایی خواهند شد.