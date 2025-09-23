زمانی: باند سرقت در طالقان منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی زمانی فرمانده انتظامی شهرستان طالقان، اظهار داشت: در پی افزایش گزارشها مبنی بر سرقت دوچرخه و محتویات داخل خودرو در سطح شهرستان طالقان، تیمهای عملیاتی پلیس آگاهی رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: با انجام تحقیقات گسترده میدانی و اقدامات اطلاعاتی پیچیده، مأموران موفق به شناسایی اعضای یک باند سه نفره از سارقان سابقهدار شدند. پس از اخذ دستور قضائی، این افراد در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر شدند. در بازرسی از محل اختفای متهمان، تعدادی از اموال مسروقه نیز کشف و ضبط شد.
سرهنگ زمانی تصریح کرد: سارقان دستگیرشده در بازجوییهای اولیه به ۶۲ فقره سرقت شامل دوچرخه و محتویات داخل خودرو در شهرستانهای طالقان، کرج، تهران و ساوجبلاغ اعتراف کردهاند. پرونده قضائی برای متهمان تشکیل شده و روند تحقیقات تکمیلی در حال انجام است.
فرمانده انتظامی شهرستان طالقان در پایان با اشاره به اهمیت همکاری شهروندان با پلیس، از مردم خواست تا هشدارهای انتظامی را جدی بگیرند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق شماره ۱۱۰ به مرکز فوریتهای پلیسی اطلاع دهند.
نظر شما