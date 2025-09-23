گوترش: احکام دیوان دادگستری بین المللی درباره غزه باید اجرایی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد هم اکنون به عنوان نخستین فرد، سخنرانی خود در هشتادمین مجمع عمومی این سازمان را آغاز کرد.

دبیرکل سازمان ملل در خصوص ادامه جنایت‌های اشغالگران قدس در غزه و حکم صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرد: دستورات دیوان دادگستری بین المللی باید اجرایی شوند. شورای امنیت باید به وظایف خود در خصوص درگیری‌ها عمل کند. مصونیت‌های فراقانونی باید لغو شوند.

آنتونیو گوترش در این باره ادامه داد: جهان سازمان ملل متحد را برای ترویج همکاری به جای هرج و مرج و صلح به جای درگیری انتخاب کرد. سازمان ملل متحد یک قطب نمای اخلاقی و نیرویی برای حفظ صلح و پاسداری از قوانین بین المللی است. ۸۰ سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد، با بحران‌هایی مشابه دوران تأسیس این سازمان روبرو هستیم. ستون‌های صلح و پیشرفت زیر بار مصونیت از مجازات در حال فروپاشی هستند، از گرسنگی به عنوان سلاح استفاده می‌شود و کشورهای مستقل مورد تهاجم قرار می‌گیرند. جهان اکنون به سمت چندقطبی شدن پیش می‌رود و این مثبت است، اما باید نهادهایی وجود داشته باشند تا از حرکت ما به سمت هرج و مرج جلوگیری کنند.

وی اضافه کرد: هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند با چالش‌های پیش روی نظم بین‌المللی مقابله کند. حقوق بین‌الملل ضروری است و عدالت و حقوق بشر باید ترویج شود. ما باید صلح را به جای جنگ‌های وحشیانه‌ای که آغاز شده‌اند، انتخاب کنیم. برخی‌ها طوری رفتار می‌کنند که گویی قوانین بین‌المللی در مورد آنها اعمال نمی‌شود و مصونیت از مجازات ریشه هرج و مرج است. بیایید اقتصاد جهانی را انتخاب کنیم که برای همه مفید باشد. بیایید حقوق بشر را برای همه بشر مورد احترام بگذاریم. هیچ راه حل نظامی در سودان وجود ندارد و حمایت خارجی باید متوقف شود و باید برای محافظت از غیرنظامیان تلاش شود. وحشت در غزه به سومین سال خود نزدیک می‌شود، نتیجه تصمیماتی که اساسی‌ترین اصول بشریت را به چالش می‌کشد. قحطی در غزه اعلام شده است و احکام دیوان بین‌المللی دادگستری باید فوراً و به طور کامل اجرا شود. هیچ چیز مجازات دسته جمعی مردم فلسطین و تخریب نظام مند غزه را توجیه نمی‌کند. راه حل دو دولتی تنها راه حل مناسب برای دستیابی به صلح در خاورمیانه است. بحران‌های زیادی در جهان وجود دارد و مصونیت از مجازات حاکم است. شورای امنیت باید نماینده و مؤثرتر باشد و بی‌عدالتی و نابرابری در جهان باید مورد توجه قرار گیرد. امنیت واقعی از عدالت سرچشمه می‌گیرد و حقوق بشر پایه و اساس صلح است. باید با نژادپرستی و عدم تحمل در تمام اشکال آن مقابله شود. حقوق بشر یک نبرد روزانه است که برای دستیابی به آن به اراده سیاسی نیاز است. اهداف توسعه پایدار از طریق تأمین مالی خوب محقق می‌شوند و کاهش کمک‌ها به تعداد زیادی از مردم آسیب می‌رساند.سیستم مالی بین‌المللی باید اصلاح شود تا در خدمت همه باشد.

گوترش گفت: فن آوری باید در خدمت بشریت باشد؛ سئوال مطرح متوقف کردن آن نیست، بلکه باید در خدمت حقوق و عزت بشریت باشد. احدی نباید فراتر از قانون باشد.