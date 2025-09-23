به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد احمدزاده عصر سه شنبه در حاشیه آئین بهرهبرداری همزمان از ۱.۵ مگاوات نیروگاههای خورشیدی و سیستم مدیریت منابع آب موقوفه عباسقلی خان به مساحت ۶۰۰ هکتار در تربتجام، با اشاره به اجرای ۱۰۰ پروژه عمرانی و اقتصادی جدید در استان، اظهار کرد: حدود ۵۰ هزار و ۴۷۰۰ متر مربع از این پروژهها با مشارکت موقوفات و سایر مساحتها با همکاری سایر بخشها به بهرهبرداری رسیده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی افزود: در حوزه بومگردی، سه پروژه مهم در ۱۸ نقطه با مجموع ۱۵۰۵ متر مربع و ۳۶۲۰ کیلومتر مسیر، در جهت توسعه گردشگری و اقتصاد محلی افتتاح شد. همچنین، در راستای نهضت ملی مسکن، در سه شهر با مشارکت موقوفات، اراضی برای ساخت مسکن تأمین شده است. شهرهای قوچان و کاشمر از جمله مناطقی هستند که این طرحها در آنها به اجرا درآمده است.
حمایت از طرحهای دانشبنیان و تجاریسازی
وی به نقش اوقاف در حمایت از پژوهش و فناوری نیز اشاره و اظهارکرد: موقوفه رضوی ۲۵ درصد از سرمایه مورد نیاز برای حمایت از طرحهای دانشبنیان را تامین کرده است. هدف اصلی این اقدام، تجاریسازی پروژههایی است که به مرحله بلوغ رسیدهاند؛ از جمله در حوزههای تجهیزات پزشکی، تجهیزات الکترونیک، قطعات خودرو و کشاورزی است که این حمایتها از طریق مشارکت با شرکتهای دانشبنیان صورت میگیرد.
احمدزاده ادامه داد: در حوزه کشاورزی، بیش از ۱۰۰ پروژه در یک سال گذشته اجرا شده که ۷۰ پروژه آن به بهینهسازی منابع آب اختصاص دارد. این پروژهها شامل حفر و لولهگذاری به طول ۱۲.۵ کیلومتر در ۲۱ مورد، و همچنین ساخت مجموعهای از سدهای ذخیره آب با ظرفیت ۶۵۴ هزار متر مکعب است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی تشریح کرد: این سدها در زمان وفور آب، آن را ذخیره کرده و در زمان تنشهای آبی، پشتیبانی لازم را فراهم میکنند.
وی همچنین به توسعه زنجیرههای ارزش در حوزههای آموزشی و سایر بخشها با مشارکت هشت موقوفه متعدد اشاره کرد و گفت: این ظرفیتها به رشد و توسعه کشور کمک میکنند و توسط هیئت امنای موقوفات اداره میشوند. برادرانی که امروز گزارش میدادند، تامینکنندگان این موقوفه هستند که با کمک و مشارکت مردم، تمامی اتفاقات و نیازها شناسایی شده است.
نظر شما