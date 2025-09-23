به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر سه شنبه در جریان سفر به شهرستان تربت جام اظهار کرد: هرگاه از توان و انرژی مردم استفاده کرده‌ایم، شاهد انجام کارهای بزرگ بوده‌ایم و مطمئنم با اراده و همت مردم، از دوران سخت کنونی نیز عبور خواهیم کرد.

استاندار خراسان‌رضوی بیان کرد: خوشحالم که امروز در جمع مردم شریف تربت‌جام و در این موقوفه حضور دارم و به روح این واقف بزرگ فاتحه می‌فرستم. امیدوارم فرهنگ وقف با موضوعات و بحث‌های جدید، بیش از پیش گسترش یابد.

وی با اشاره به اهمیت بهره‌وری در حوزه‌های آب و کشاورزی، انرژی‌های خورشیدی و مدیریت اقتصادی موقوفات، از تلاش‌های مدیران و مسئولان شهرستان‌های تایباد و تربت‌جام قدردانی کرد.

خراسان‌رضوی پیشتاز در پروژه‌های خورشیدی و عدالت آموزشی

مظفری با اشاره به سه‌شنبه‌های افتتاح پروژه‌های انرژی خورشیدی در استان، این حرکت را مبارک و میمون خواند و گفت: هرچند این کار با تأخیر آغاز شد، اما از سر ضرورت و نیاز ناشی از ناترازی‌ها در حوزه انرژی، در دستور کار قرار گرفت و اتفاقات خوبی را رقم زده است. خوشبختانه خراسان‌رضوی در دو اولویت اصلی دولت، یعنی عدالت آموزشی و نیروگاه‌های خورشیدی، با فاصله در رتبه‌های اول کشور قرار دارد.

استاندار خراسان‌رضوی افزود: یکی از اتفاقات بسیار خوب در همین حوزه، توجه ویژه به تأمین برق چاه‌های کشاورزی با استفاده از پنل‌های خورشیدی است. تاکنون بیش از ۶۳۰ حلقه چاه کشاورزی برق‌دار شده و بیش از ۲۲ هزار نفر از کشاورزان در این پروژه‌ها مشارکت دارند. این همگرایی و اتحاد میان کشاورزان، علاوه بر تأمین نیازهای ضروری آنان، به تولید انرژی پاک برای کشور نیز کمک شایانی کرده است.

صداقت در خدمت و واگذاری مسئولیت به مردم

وی با تأکید بر هوشمندی و وفاداری مردم، خاطرنشان کرد: هرجا که به مردم احترام گذاشتیم، به آن‌ها اعتماد کردیم و مسئولیت را به خودشان واگذار کردیم، آن‌ها نیز با صداقت و درستی، کارهای بزرگی انجام داده‌اند. حضور مؤثر مردم در بزنگاه‌های مختلف، نشان‌دهنده هوشمندی و وفاداری آن‌ها به کشور و نظام است. وظیفه ماست که با صداقت و استفاده از همه ظرفیت‌ها، برای مردم کار کنیم.

مظفری مجموعه موقوفات را یک ظرفیت بزرگ برای استان و کشور دانست و تأکید کرد که بهره‌مندی مردم همان منطقه از منافع موقوفه، در راستای نیت واقفان بوده و رضایت مردم، رضایت خداوند متعال را به همراه خواهد داشت.