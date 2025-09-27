  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۷

ساختمان اداری دهیاری روستای رونج تربت‌جام به بهره برداری رسید

ساختمان اداری دهیاری روستای رونج تربت‌جام به بهره برداری رسید

تربت جام- فرماندار تربت‌جام از افتتاح رسمی پروژه ساختمان اداری دهیاری و مرمت سالن ورزشی روستای رونج شهرستان تربت جام با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مه آبادی عصر شنبه در جمع خبرنگاران از افتتاح رسمی پروژه ساختمان اداری دهیاری و مرمت سالن ورزشی روستای رونج این شهرستان با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع‌مقدس و گردشگری خبر داد.

فرماندار تربت جام گفت: ساختمان اداری دهیاری و مرمت سالن ورزشی روستای رونج با حضور مسئولان و اعضای ستاد گرامیداشت هفته دفاع‌مقدس این شهرستان، رسماً به بهره‌برداری رسید.

وی تأکید کرد: این پروژه‌ها که از محل اعتبارات دهیاری تأمین شده‌اند، زمینه ساز خیر و برکت برای مردم عزیز این روستا خواهد بود. علاوه بر این، در راستای ایجاد انرژی‌های نو، یک نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی بر روی پشت بام ساختمان دهیاری این روستا به بهره‌برداری رسید.

مه آبادی مجموع اعتبار هزینه شده برای اجرای این دو پروژه را بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال اعلام کرد که تماماً از محل اعتبارات دهیاری تأمین شده است.

فرماندار تربت جام افزود: این نیروگاه ضمن کمک به تأمین انرژی و رفع کمبودها، می‌تواند درآمدی پایدار را برای دهیاری روستا به همراه داشته باشد.

اجرای ۱۹۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی و خدماتی در هفته دفاع‌مقدس

وی خاطرنشان کرد: در طول هفته دفاع مقدس، ۱۹۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی و خدماتی در سطح شهرستان تربت‌جام برنامه‌ریزی و در حال اجرا است که امیدواریم این اقدامات در پیشبرد برنامه‌های عمرانی، فرهنگی و اجتماعی شهرستان مفید واقع شود.

کد خبر 6603957

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها