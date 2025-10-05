قربانی: شناسایی ۱۰۰ هکتار زمین جایگزین سایت ۱۸۸ هکتاری مسکن در کاشمر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قربانی صبح یکشنبه در دیدار مردمی با مردم شهرستان کاشمر با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم با شهروندان اظهار کرد: هدف از این سلسله جلسات، شنیدن بی‌واسطه مشکلات مردم و گشودن گره‌های اداری با سرعت بیشتر است.

در بخش نخست این نشست، فرماندار گزارشی از آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن ارائه داد و در پاسخ به پرسش شهروندان درخصوص سایت ۱۸۸ هکتاری تصریح کرد: در راستای جایگزینی این سایت، ۱۰۰ هکتار اراضی در نقاط مختلف شهرستان شناسایی شده است که قابلیت لازم برای اجرای طرح را دارند.

وی همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت بازار و افزایش قیمت‌ها گفت: وظیفه داریم کالاهای اساسی مردم با قیمت مناسب در دسترس باشد. در همین راستا، ۱۰۰ تن برنج توسط تعاون روستایی برای ایجاد تعادل در بازار توزیع شد و بازرسی‌ها نیز به صورت مستمر در حال انجام است.

قربانی با اشاره به فعال بودن گشت‌ها و تیم‌های نظارتی افزود: در حال حاضر قیمت برخی اقلام در کاشمر پایین‌تر از مرکز استان عرضه می‌شود.

در ادامه جلسه، موضوع کمربندی شهر کاشمر مطرح شد که فرماندار آن را یکی از اولویت‌های اساسی شهرستان دانست و گفت: هرچند هنوز طرح مصوب و نهایی برای کمربندی وجود ندارد، اما این موضوع با جدیت پیگیری خواهد شد.



گفتنی است؛ در این دیدار به همراه معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری، نایب رئیس شورای اسلامی شهر و معاون خدمات شهری شهرداری نیز حضور داشتند.