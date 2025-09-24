به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد حسینی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به سیاست‌های ارزشمند سازمان اوقاف در استفاده از ظرفیت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای احیا و بهره‌وری بیشتر موقوفات اظهار کرد: شهرستان خلیل‌آباد با دارا بودن ۵۷۰ موقوفه و ۱۴۰۰ رقبه، از شهرستان‌های پیشرو در این زمینه به شمار می‌رود و نمونه‌های موفقی همچون احداث باغ انگوری و استخر کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی در این شهرستان به ثمر رسیده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه خلیل‌آباد افزود: با توجه به ناترازی‌های انرژی و خاموشی‌های اخیر چاه‌های موتور کشاورزی، اقدامی ارزشمند در شهرستان انجام شد و آن واگذاری طویل‌المدت زمین‌های موقوفه برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی با مشارکت بخش خصوصی بود. نتیجه این اقدام، افتتاح پنج نیروگاه خورشیدی با ظرفیت مجموع ۲۴۱ کیلووات از ابتدای امسال تاکنون بوده است.

وی با تأکید بر اینکه تلاش اداره اوقاف خلیل‌آباد افزایش بهره‌وری موقوفات در راستای خدمت‌رسانی به موقوف‌علیهم و مردم است، اظهار کرد: نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، به تأمین پایدار برق در بخش‌های مختلف به‌ویژه کشاورزی کمک می‌کنند، هزینه‌های تولید انرژی را کاهش می‌دهند و زمینه ایجاد اشتغال در حوزه‌های نصب، نگهداری و بهره‌برداری را فراهم می‌سازند.

حسینی افزود: این شهرستان با برخورداری از شرایط آب‌وهوایی مناسب و تابش مطلوب خورشید، ظرفیت بالایی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دارد و اوقاف در نظر دارد با تداوم همکاری بخش خصوصی، زمینه بهره‌مندی بیشتر مردم و موقوف‌علیهم از این ظرفیت را فراهم آورد.