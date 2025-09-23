بخش خصوصی کلید توسعه اقتصادی خراسان رضوی است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه عصر سه شنبه در مراسم افتتاحیه فاز یک نیروگاه خورشیدی در شهرستان زاوه با تاکید بر نقش حیاتی بخش خصوصی در توسعه اقتصادی استان خراسان رضوی، اظهار کرد: اگر روند فعلی توسعه ادامه یابد، ظرف ده سال آینده رتبه کشور در منطقه خاورمیانه به زیر دهم و دوازدهم خواهد رسید.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی افزود: بودجه عمومی دولت در سال جاری حدود ۴,۹۰۰ هزار میلیارد تومان است که بخش عمده آن صرف پرداخت حقوق و دستمزد و بازنشستگان میشود و تنها حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به پروژههای عمرانی اختصاص یافته است که پیشبینی میشود کمتر از ۷۰ درصد آن تا پایان سال محقق شود.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی نمیتوان امید چندانی به سرمایهگذاری دولت داشت، تصریح کرد: باید به ظرفیتهای بخش خصوصی بیشتر توجه کنیم و از توانمندیهای آن بهرهمند شویم.
زنگنه تاکید کرد: لازم است مجلس، دولت و استانداری محترم مدلهای مالی متنوع و نوینی را تعریف کنند تا بخش خصوصی بتواند با جلب اعتماد سرمایهگذاران، زمینه رشد و توسعه پایدار را فراهم آورد.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی همچنین به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت اشاره کرد و افزود: این قانون یکی از بهترین قوانین کشور در حوزه تولید است که متأسفانه هنوز بسیاری از ظرفیتهای آن شناخته نشده است و پیشنهاد میکنم از این ظرفیتها برای توسعه استان خراسان رضوی بهرهبرداری شود.
وی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت منابع آب و انرژی کشور گفت: اگر طرح و برنامه نو و مؤثری نداشته باشیم، آیندهای تلخ در انتظار نسلهای آینده خواهد بود.
زنگنه گفت: امیدوارم جلسات این چنینی به فرصتهایی برای خلق حرکتهای نو و اقدامات مؤثر تبدیل شوند تا بتوانیم فاصله خود با دنیا را کاهش دهیم.
نظر شما