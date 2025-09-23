۴۸۰ هکتار اراضی ملی زاوه برای احداث نیروگاه های خورشیدی احصا شد 

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نجات، فرماندار شهرستان زاوه، با اشاره به آغاز فعالیت خود در این منطقه اظهار داشت: با توجه به گستردگی شهرستان که شامل ۷۲ آبادی و ۶۴ روستای دارای دهیاری است، هدف اصلی ما ایجاد حکمرانی داده‌محور و دقیق در تمامی بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی شهرستان بود.

فرماندار زاوه افزود: طی پنج تا شش ماه گذشته، بیش از ۷۰ جلسه تخصصی با مدیران و دستگاه‌های اجرایی شهرستان برگزار و اطلاعات جامع و موثقی جمع‌آوری شد که به تدوین برنامه توسعه و پیشرفت شهرستان منجر شد.

وی با اشاره به تشکیل هفت کارگروه تخصصی گفت: این کارگروه‌ها شامل زیرساخت و عمران، آسیب‌های اجتماعی، اشتغال و سرمایه‌گذاری، مسکن و انرژی، آموزش و پرورش و درمان است که برنامه‌ها و پروژه‌های اجرایی بر اساس آنها تعریف و پیگیری می‌شود.

نجات در خصوص وضعیت آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: با توجه به جمعیت قابل توجه برخی روستاها و مشکلاتی همچون اعتیاد، کودک همسری و خودکشی، برنامه‌ریزی ویژه‌ای در دستور کار قرار گرفته که روند اجرای آن به صورت مستمر رصد و پایش خواهد شد.

فرماندار زاوه در بخش انرژی نیز گفت: کمیته انرژی شهرستان از ابتدای فعالیت ما تشکیل شد و در راستای نهضت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، پیشرفت ۲۷۲ درصدی پروژه‌های انرژی پاک در شش ماه نخست سال محقق شده است. همچنین احصای ۴۸۰ هکتار اراضی ملی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت ۱۵۰ تا ۲۰۰ مگاوات در شهرستان انجام شده است.

وی با اشاره به دستور رئیس جمهور و حمایت استاندار در حوزه عدالت آموزشی افزود: از ابتدای سال ۸۹ کلاس فرسوده شناسایی و تا پایان سال ۵۴ کلاس بهسازی خواهد شد. علاوه بر آن، یازده گروه مردمی و خیرین برای حمایت از پروژه‌های آموزشی و عمرانی در شهرستان فعال هستند.

نجات به پیگیری پروژه‌های مهمی همچون خط موازی انتقال آب در بخش سلیمان اشاره کرد و گفت: همچنین دیداری با وزیر کار و رفاه اجتماعی برای رفع مشکلات کشاورزی و اشتغال برگزار شده است.

فرماندار زاوه به ظرفیت بالای شهرستان در تولید زعفران اشاره کرد و گفت: زاوه با بیش از ۱۷ هزار هکتار زیر کشت زعفران، یکی از قطب‌های اصلی تولید این محصول در استان به شمار می‌رود. در حال حاضر برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای فرآوری و افزایش ارزش افزوده زعفران در دست اقدام است.