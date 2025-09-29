  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۲

فرماندار سرخس خبرداد؛کاهش شدید سطح منابع آب زیرزمینی در سرخس

فرماندار سرخس خبرداد؛کاهش شدید سطح منابع آب زیرزمینی در سرخس

مشهد- فرماندار سرخس گفت: سطح آب‌های زیرزمینی در پهنه این شهرستان از ۲۳ به ۷۰ سانتی‌متر در سال کاهش پیدا کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید بیکی در نشست مشورتی با دهیاران بخش مرکزی سرخس گفت: سطح آب‌های زیرزمینی در پهنه شهرستان سرخس از ۲۳ به ۷۰ سانتی‌متر در سال کاهش پیدا کرده و کسری مخزن سالانه به ۶۰ میلیون متر مکعب رسیده است.

فرماندار سرخس با اشاره به افت شدید سطح منابع آبی زیرزمینی افزود: در شهرستان سرخس ۴۰۰ حلقه چاه داریم و برای حفظ کشاورزی، باید از روش‌های سنتی فاصله بگیریم تا بهره‌وری را افزایش دهیم.

وی همچنین از عملیات لوله‌گذاری با مشارکت بنیاد برکت و جذب اعتبارات شهرستانی و ملی خبر داد و خواستار همکاری همه‌جانبه برای تحول در کشاورزی منطقه شد.

بیکی به اهمیت تجهیز روستاها اشاره و بیان کرد: مناطق روستایی باید از تجهیزات نوین کشاورزی بهره‌مند شوند.

فرماندار سرخس تصریح کرد: نصب GPS بر روی تراکتورها و استفاده از ابزارهای الکترونیکی، گامی در جهت شفاف‌سازی و جلوگیری از انحرافات است.

وی با بیان اینکه دهیار باید مدیر و تصمیم‌گیرنده نهایی باشد، اضافه کرد: مردم از ما انتظار وعده‌های تحقق‌نیافته ندارند، بلکه باید قولی بدهیم که بتوانیم عملی کنیم.

بیکی گفت: همچنین خودکفایی دهیاری‌ها ضرورت دارد و استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی یکی از راهکارهای درآمدزایی پایدار برای روستاهاست.

وی پیشنهاد تشکیل مجامع روستایی با مشارکت دهیاران و شوراها را مطرح ساخت تا مسائل اجتماعی به‌صورت جمعی بررسی و مدیریت شوند و نیز به اهمیت برگزاری انتخابات پرشور و برنامه‌ریزی میدانی برای تحقق آن اشاره کرد.

حسن فخری‌زاده بخشدار مرکزی سرخس ضمن تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق رخدادهای روستایی توسط دهیاران گفت: هرگونه رویداد در سطح روستا باید به‌موقع به بخشداری اعلام شود تا در اسرع وقت به فرمانداری گزارش گردد.
در ادامه دو نفر از دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستا به نمایندگی از سایرین به بیان مشکلات و دغدغه‌های روستاهای بخش مرکزی شهرستان سرخس پرداختند.

کد خبر 6605516

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها