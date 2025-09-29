فرماندار سرخس خبرداد؛کاهش شدید سطح منابع آب زیرزمینی در سرخس

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید بیکی در نشست مشورتی با دهیاران بخش مرکزی سرخس گفت: سطح آبهای زیرزمینی در پهنه شهرستان سرخس از ۲۳ به ۷۰ سانتیمتر در سال کاهش پیدا کرده و کسری مخزن سالانه به ۶۰ میلیون متر مکعب رسیده است.
فرماندار سرخس با اشاره به افت شدید سطح منابع آبی زیرزمینی افزود: در شهرستان سرخس ۴۰۰ حلقه چاه داریم و برای حفظ کشاورزی، باید از روشهای سنتی فاصله بگیریم تا بهرهوری را افزایش دهیم.
وی همچنین از عملیات لولهگذاری با مشارکت بنیاد برکت و جذب اعتبارات شهرستانی و ملی خبر داد و خواستار همکاری همهجانبه برای تحول در کشاورزی منطقه شد.
بیکی به اهمیت تجهیز روستاها اشاره و بیان کرد: مناطق روستایی باید از تجهیزات نوین کشاورزی بهرهمند شوند.
فرماندار سرخس تصریح کرد: نصب GPS بر روی تراکتورها و استفاده از ابزارهای الکترونیکی، گامی در جهت شفافسازی و جلوگیری از انحرافات است.
وی با بیان اینکه دهیار باید مدیر و تصمیمگیرنده نهایی باشد، اضافه کرد: مردم از ما انتظار وعدههای تحققنیافته ندارند، بلکه باید قولی بدهیم که بتوانیم عملی کنیم.
بیکی گفت: همچنین خودکفایی دهیاریها ضرورت دارد و استفاده از نیروگاههای خورشیدی یکی از راهکارهای درآمدزایی پایدار برای روستاهاست.
وی پیشنهاد تشکیل مجامع روستایی با مشارکت دهیاران و شوراها را مطرح ساخت تا مسائل اجتماعی بهصورت جمعی بررسی و مدیریت شوند و نیز به اهمیت برگزاری انتخابات پرشور و برنامهریزی میدانی برای تحقق آن اشاره کرد.
حسن فخریزاده بخشدار مرکزی سرخس ضمن تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی دقیق رخدادهای روستایی توسط دهیاران گفت: هرگونه رویداد در سطح روستا باید بهموقع به بخشداری اعلام شود تا در اسرع وقت به فرمانداری گزارش گردد.
در ادامه دو نفر از دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستا به نمایندگی از سایرین به بیان مشکلات و دغدغههای روستاهای بخش مرکزی شهرستان سرخس پرداختند.
